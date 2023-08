Filter gør mænd mere sexede og mindre troværdige

Det nye studies konklusion overrasker på ingen måde psykologiprofessor – men resultatet kunne blive et andet, hvis mændene skrev en troværdig tekst under billedet

Udseendet betyder ikke alt – medmindre det gælder profilbilleder på Tinder.

Nu har tyske forskere slået fast, at mænd med fordel kan hjælpe udseendet godt på vej med filter-funktionen på deres telefoner. Det skriver Videnskab.dk.

I et nye studie har forskerne bedt 241 bi- og heteroseksuelle kvinder om at vurdere fire mænd på Tinder ud fra deres profilbilleder.

Halvdelen vurderede mændenes rigtige profilbilleder, mens den anden halvdel kiggede på billederne, efter de havde været igennem FaceApps skønhedsfilter.

Mændenes troværdighed faldt en smule, når det havde været igennem filteret – men de blev stadig vurderet meget flottere med filter end uden filter.

Til syvende og sidst var kvinderne mere villige til at date mændene, når de havde forskønnet sig med et filter – også selvom de blev vurderet som mindre troværdige.

Studiet, der er lavet af forskere fra Wurzbürg Universitet og Chemnitz University of Technology, er udgivet i Computers in Human Behaviour.

Skønheden vinder ved førstehåndsindtryk

Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Henrik Høgh-Olesen, er slet ikke overrasket over studiets resultater,

- Vi ved, at skønhed fylder meget hos både mænd og kvinder, og vi ved, at man forbinder skønhed med noget, der er godt. Derfor er udseendet noget af det første, der kalder os ind i interessen for et andet menneske, siger forskeren til Videnskab.dk.

Henrik Høgh-Olesen, der blandt andet forsker i social- og personlighedspsykologi, kalder det store fokus på udseendet for 'en gammel, evolutionær historie':

- Det, vi opfatter som skønhed, korrelerer meget stærkt med biologisk sundhed og stærke gener. Derfor er vi tilbøjelige til at tro, at skønhed er godt. Det er simpelthen en hjerne-bias.

- Det er så primær og medfødt en hjerne-bias, at det er meget svært at overrule (overskrive, red.) den. Den første reaktion er den primære, også selvom fornuften siger, at den der overdrevne skønhed er utroværdig, siger Henrik Høgh Olesen til Videnskab.dk.

Forskelle på mænd og kvinder

Det nye studie handler som sagt om kvinders syn på mændenes skønhed. Men som udgangspunkt er mændene de mest skønheds-fikserede, fortæller Henrik Høgh-Olesen:

- Mænd er generelt mere fokuseret på udseendet end kvinder. Det ser man verden over. Kvinder skal først og fremmest have andre ting på deres tjekliste. Det er sådan noget som status, indkomst, alder og den slags.

Med andre ord handler det for kvinder groft sagt om ressourcer, forklarer psykologiprofessoren:

- Hjernen er et gammel instrument, du ikke kan opdatere som en iPhone. Hos kvinder er der et medfødt yngelplejeprojekt. Selv i dele af verden, hvor kvinder sagtens kan forsørge sig selv, foretrækker de stadig mænd, der tjener mindst lige så meget som dem.

På den anden side forbindes skønhed og ungdom med fertilitet, hvorfor det er de faktorer, der fylder hos mænd, ifølge Henrik Høgh-Olesen.

Det havde bestemt ikke hjulpet mændene, hvis mændene oplyste en lav højde, lavtlønnet job og så videre i profilteksten.

- Så ville de altså rasle ned på skalaen, siger Henrik Høgh-Olesen til Videnskab.dk.

