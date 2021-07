Finder ukendt art i dinosaurs afføring

Forestil dig at være fanget i en fossil dinosaurlort i 230 millioner år.

Det har været den uheldige skæbne for den nyopdagede billeart Triamyxa coprolithica. Det skriver Uppsala Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se flere af de fossile biller.

Med banebrydende teknologi har forskere for første gang nogensinde lavet en 3D-rekonstruktion af et insekt, der var fanget i ‘koprolit’ – en videnskabelig betegnelse for fossileret afføring.

Ved hjælp af en særlig partikelgenerator og metoden synkrotronmikrotomografi har et forskerhold med folk fra Sverige, Taiwan, Tyskland og Mexico brugt røntgenstråler til at lave en 3D-rekonstruktion.

Afføringen stammer højst sandsynlig fra dinosauren Silesaurus opolensis, der for hundrede millioner år siden spiste en stor mængde af den hidtil ukendte bille, skriver forskerne i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt flere forskellige eksemplarer af billen i koprolitten, der var så velbevarede, at man kunne lave en detaljeret genskabelse af billernes udseende, som man samtidig kan bruge til at sammenligne med moderne biller.

- Vi er fuldstændig overvældede over overfloden af de fantastisk velbevarede biller i koprolitten. På en måde bør vi takke Silesaurus, der formentlig er dyret, der har hjulpet os med at opbevare dem, siger Martin Qvarnström, der er forsker ved Uppsala Universitet og medforfatter til studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Silesaurus opolensis, der formentlig har stået bag koprolitten, var en relativ lille dinosaur, som vejede 15 kg. Den levede i det område, vi i dag kender som Polen.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Current Biology.

