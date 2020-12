Fire måneder gamle ravne kan konkurrere med menneskeaber

Ravnes intelligens begynder hurtigt at matche abernes, konkluderer forskere

Det er velkendt, at ravne (Corvus corax) er nogle af de klogeste fugle, der findes, men i et nyt studie overrasker ravnenes høje intelligens igen.

Ravnenes intelligens viser sig nemlig at være færdigudviklet, når de er kun fire måneder gamle, skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Deres mentale færdigheder i den alder er på niveau med store menneskeaber, men tilegnes altså på meget kortere tid.

Forskere fra det tyske Max Planck Institute for Ornithology and Evolutionary Anthropology satte otte af deres ravne til at udføre en række kognitive tests udviklet til aber, kaldet Primate Cognition Test Battery (PCTB). Ravnene udførte testene hver fjerde måned, fra de blev udklækket.

PCTB undersøger både kognitive funktioner, såsom at forstå objektpermanens (at objekter ikke ophører med at være der, selvom de ikke længere kan ses eller høres), rumopfattelse, kausalitet og værktøjsbrug, men også sociale evner, som kommunikation og empati.

Ravnenes resultater i disse tests blev sammenlignet med data på primater, inklusive chimpanser og orangutanger, men også andre fugle som papegøjer, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Allerede i en alder af fire måneder, når de knap har lært at flyve, og før deres hjerner er færdigudviklede, har de unge ravne samme kognitive og sociale evner som en voksen ravn, som er på linje med en stor menneskeabe.

Ravnene var dårligst til rumopfattelse, evnen til at forstå objekter og deres relation til hinanden i fysisk rum, men brillerede i andre kognitive funktioner og ved deres sociale evner.

Ravne er meget sociale dyr, der både kan udvise empati og har komplekse sociale forhold, og derfor er det måske ikke så overraskende, at de her er særdeles veludviklede, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne er dog bevidste om visse forbehold.

Eksempelvis, at en test, som er designet til aber, ikke nødvendigvis kan opfange de subtile ændringer i fugles adfærd, samt at studiet med otte ravne var meget lille.

