Fire ud af ti svenskere tror på paranormale evner

Trækker du tarotkort, eller ser du engle-tegn? Har du opsøgt en clairvoyant eller fået lagt dit horoskop?

Det overnaturlige har i en tid været trendy i popkulturen, og nu viser en ny svensk undersøgelse, at fire ud af ti svenskere tror på overnaturlige evner.

Det skriver mediet forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Svenskernes hurtigt-voksende interesse for det overnaturlige fik forskere fra Göteborgs Universitet i Sverige til at dykke ned i, hvor udbredt troen er i landet.

Det viser sig, at fire ud af 10 blandt 3.750 tilfældigt adspurgte svenskere tror, at der findes mennesker, som besidder mindst én af seks forskellige paranormale evner:

at samtale med de døde.

at erindre ting, som er sket i et tidligere liv.

at opfatte ved hjælp af en sjette sans.

at forudsige fremtiden ved hjælp af tarotkort eller andre midler.

at forudsige fremtiden ved at fortolke stjernernes bevægelser, for eksempel gennem horoskoper.

Hver tredje af de adspurgte mente, at der er mennesker, som kan opfatte ting ved hjælp af en sjette sans, mens omtrent hver femte mente, at nogle mennesker kan tale med de døde. En smule færre, nemlig 18 procent svarer, at de tror, at nogle via tarotkort eller andre hjælpemidler kan forudsige fremtiden.

- De procenter, der svarer, at der er mennesker med sådanne evner, er nok overraskende høje for mange, siger studiets hovedansvarlige, Sebastian Lundmark, forsker ved SOM-instituttet, i en pressemeddelelse fra Göteborgs Universitet.

Det kom bag på studiets forskere, at hverken uddannelsesniveau og indkomst ser ud til at spille en rolle i, hvem der tror på overnaturlige evner.

Til gengæld viser forskellen sig blandt køn og alder.

Resultaterne fra den nye undersøgelse viser nemlig, at dobbelt så mange kvinder som mænd tror, at der findes mennesker med en eller flere paranormale evner. Det samme gælder de yngre deltagere, der i højere grad end ældre aldersgrupper tror på det overnaturlige.

