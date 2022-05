Fjerneste rumfartøj sender mystiske data fra det ydre rum

NASA’s Voyager 1 rejser fortsat længere og længere væk fra Solsystemet. Nede på Jorden får vi dog stadig data fra rumsonden, der blev sendt afsted for 45 år siden.

Men nu er NASA begyndt at få data, der forvirrer dem. Det virker nemlig til, at Voyager 1 er begyndt at have svært ved at orientere sig. Den ved simpelthen ikke helt præcist, hvor den befinder sig.

Alt andet i rumsonden virker til gengæld til at fungere, og da NASA trods alt stadig har kontakt til den, betyder det, at antennen stadig er vendt mod Jorden. Voyager 1 har altså ikke mistet orienteringen fuldstændigt endnu.

Voyager 1 bruger et system, der hedder ‘attitude articulation and control system’ eller bare ‘AACS’. Det har til formål at give NASA data om rumsondens omkringliggende miljø, og så skal det også sørge for, at rumsondens antenne peger mod Jorden.

Forskere fra NASA fik i sidste uge data fra rumsondens AACS, der ikke matchede rumsondens bevægelser og orientering. Tallene reflekterer simpelthen ikke det, der rent faktisk foregår.

Suzanne Dodd, der er projektmanager for Voyager 1 og 2, er dog ikke særligt bekymret over Voyager 1’s lidt underlige data.

- Et mysterium som det her er forventeligt i forhold til det her stadie af en Voyager-mission. Rumskibet er næsten 45 år gammelt, hvilket er meget ældre, end hvad vi havde regnet med, siger Suzanne Dodd i en udtalelse.

Hun understreger, at de vil forsøge at løse problemet, og forsikrer, at hvis der er en løsning, så kommer hendes hold til at finde den.

Voyager 1 forlod vores solsystem i 2012. Den er i dag over 23 milliarder kilometer væk fra Jorden, og den er derfor også det menneskeskabte objekt, der er nået længst væk.

Mens Voyager 1 er begyndt at vise små svaghedstegn, opfører dens tvilling, Voyager 2, der befinder sig over 19 milliarder kilometer væk fra Jorden, sig indtil videre helt normalt.

