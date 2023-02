Flot og sjældent fænomen over Arktis

Meget sjældne 'regnbueskyer' gav for nylig et spektakulært show ved den nordlige polarcirkel

For nylig var det muligt at opleve et helt unikt show på himlen ved den nordlige polarcirkel, da skyerne pludselig lyste i mange forskellige farver.

Hvad der måske ved første øjekast kunne tænkes at være nordlys, viste sig rent faktisk at være et ganske sjældent skyfænomen kaldet ‘polarstratosfæriske skyer’.

Det er et fænomen, der kan forekomme, når skyer af bittesmå iskrystaller svæver længere op i atmosfæren, end hvad der normalt er muligt. Når solskin rammer skyerne, bliver lyset spredt, og det viser sig som flotte farver.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

For at fænomenet skal kunne finde sted, kræver det, at den nederste stratosfære rammer temperaturer på under -81 grader Celcius.

Normalt kan skyer ikke forme sig i stratosfæren, fordi det er for tørt, men når temperaturerne er lave nok, kan vandmolekyler, der ellers er langt fra hinanden, begynde at samle sig til små iskrystaller og - i et større perspektiv - til skyer.

Derfor kan polastratosfæriske skyer finde sted 15-25 kilometer over Jordens overflade, hvilket er langt højere end normale skyer.

Også i Norge lykkedes det en amatørfotograf at få et billede af det sjældne fænomen. Billedet er taget i nærheden af Tromsø den 23. januar 2023. (Billede: Fredrik Broms)

Der findes to varianter af polarstratosfæriske skyer. Den ene variant har nogle knapt så spektakulære farver og består af en blanding af iskrystaller og salpetersyre.

Den anden variant giver derimod et helt enestående farveshow, består udelukkende af iskrystaller og finder kun sted cirka en to-tre gange på Arktis om året.

Det var variant nummer to, der fandt sted for nylig ved den nordlige polarcirkel, hvilket ikke har været svært at tage fejl af, hvis man kigger på de to fotografier.

