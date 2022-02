FN: Flere og flere ekstreme skovbrande

Ekstreme skovbrande vil stige med omkring 50 procent ved slutningen af det 21. århundrede.

Sådan opsummerer BBC en ny FN-rapport ifølge Videnskab.dk.

Årsagen til de skræmmende udsigter er, ifølge forskerne bag rapporten, stigende temperaturer og ændringer i måden, vi bruger jorden på.

Forskerne fra FN’s Miljøprogram og Miljøorganisation (UNEP) siger, at store brande, der brænder i flere uger, allerede bliver varmere og brænder længere i områder, hvor sådanne brande altid har fundet sted.

Men der begynder nu også at opstå brande i nordlige områder som for eksempel Sibirien, hvor disse brande ikke har fundet sted før, og hvor tørveområder tørrer ud, og permafrosten tør op.

Læs mere på Videnskab.dk: Rekordstore skovbrande i Sibirien er større end resten af verdens skovbrande tilsammen

Studiet anslår, at der kommer til at ske en global stigning af ekstreme brande helt op til 14 procent i 2030 sammenlignet med tal fra perioden fra 2010-2020.

Dertil vil brandene kunne stige op til 30 procent i 2050 og 50 procent ved slutningen af det 21. århundrede.

Forskerne definerer ekstreme skovbrande som ekstraordinære brande, der forekommer en gang hvert hundrede år.

- Analysen er baseret på en definition af ekstreme brande som noget, der forekommer en gang hvert 100 år. Så det er en form for brand, der har en meget lav frekvens, siger Andrew Sullivan fra CSIRO i Canberra, Australien til BBC, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Flere kæmpe skovbrande og vejrekstremer er ikke tilfældige: De skyldes klimaforandringer

Selvom studiet kun har undersøgt udviklingen af ekstreme brande, mener forskerne bag, at antallet af mindre brande også vil stige i fremtiden.

Derfor opfordrer forskerne til en radikal ændring i håndteringen af skovbrande, hvor man skifter fokus fra at investere i reaktioner og modsvar til at investere i forebyggelse og beskyttelse.

- Regeringers svar på skovbrande er ofte at smide penge ind på det forkerte sted. De nødhjælps-medarbejdere og brandfolk ved frontlinjen, der risikerer deres liv for at bekæmpe skovbrande, har brug for hjælp, siger Inger Andersen, direktør for FN’s Miljøprogram og Miljøorganisation, i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

- Vi bliver nødt til at minimere risikoen for ekstreme skovbrande ved at være bedre forberedte: vi skal investere mere i reduktion af brandrisiko, arbejde med lokale samfund og styrke den globale forpligtelse til at bekæmpe klimaforandringer.

