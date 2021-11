Fødevare-forvirring: Tror bacon kommer fra en plante

For børn er det ikke lige let at vide, om bacon kommer fra en gris eller en plante

Det burde være til at forstå for selv de mindste - hvilke fødevarer der er lavet på kød, og hvilke der er lavet på planter. Eller hvad?

En lille, nyt amerikansk studie, der er baseret på spørgeskemaer blandt 176 børn i alderen 4 til 7, kunne tyde på, at det ikke altid er lige let.

Her lyder konklusionen nemlig, at børn er blevet så afkoblet fra viden om fødevarer, og hvor de stammer fra, at de blandt andet tror, at bacon kommer fra en plante, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne bag studiet mener, at der er 'gennemtrængende fejl i børnenes grundlæggende kendskab til mad'.

41 procent af børnene, der deltog i spørgeskemaundersøgelsen, svarede således, at bacon hører til i kategorien 'plantebaseret'.

Også en række grøntsager, som dybstegte kartofler i form af pommes frites, var årsag til forvirring hos børnene, og næsten halvdelen af de 176 børn endte med at putte pommes-frites i kategorien 'dyrebaseret’.

Det er ikke første gang, at en undersøgelse viser, at mindre børn har det svært, når det kommer til at pege ud, hvor fødevarer stammer fra, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Tilbage i 2014 viste en undersøgelse i Storbritannien blandt andet, at en tredjedel af børn i alderen 5–8 år ikke vidste, hvordan brød, ost eller pasta blev lavet.

En af årsagerne til fødevare-forvirringen kan skyldes, at mange børn lærer meget lidt om, hvordan fødevarer dyrkes, idet der bliver færre amerikanere, der er landmænd og som følge deraf færre børn, der vokser op på en gård.

En anden årsag, lyder det fra forskerne, kan være, at forældre er påpasselige med at fortælle deres børn, hvordan kødprodukter fremstilles, fordi de ønsker at skåne dem for det faktum, at dyr bliver slagtet.

Overordnet viser undersøgelsen, at kød udgør et hul i børn viden om mad, og det kan have konsekvenser for, hvordan de spiser resten af livet.

Hvis vi derimod bliver bedre til at viderebringe viden om fødevarer, særligt om kød, til børn på den rigtige måde, skriver forskerne ifølge Videnskab.dk, kan det have en positiv klimaeffekt.

Når det kommer til at erstatte kød, der som bekendt er en af de mest effektive måder, den enkelte kan reducere sit CO2-fodaftryk på.

