Første billede nogensinde: Strøm af partikler fra sort hul

Sorte huller bliver ved med at være et af de områder, hvor videnskabens forståelse er – ja, hullet.

Men et nyt billede af en kraftfuld jet – en strøm af partikler – der udskydes fra et sort hul, kan lappe lidt af hullerne og gøre, at vi kommer et skridt tættere på at forstå de komplekse ‘tyngdekraftkugler’ (sorte huller er kugleformede).

Det skriver European Southern Observatory i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Observationerne, som også er blevet udgivet som artikel i tidsskriftet Nature, blev foretaget helt tilbage i 2018, efter det året forinden for første gang lykkedes at tage et billede af et sort hul.

Her er det første billede nogensinde taget af et sort hul. Dette sorte hul er supermassivt, det vil sige kæmpestort, og befinder sig i centrum af galaksen M87. (Foto: Event Horizon Telescope / European Southern Observatory / CC BY 4.0)

- Vi ved at jets bliver udslynget fra regionen omkring sorte huller,« siger Ru-Sen Lu fra Shanghai Astronomical Observatory, »men vi forstår stadig ikke helt, hvordan det faktisk sker. For at undersøge det direkte bliver vi nødt til at observere strømmens ophav så tæt på det sorte hul som muligt, forklarer Ru-Sen Lu i pressemeddelelsen.

Og det er netop det, der bliver fanget på det nye billede.

Her kan man nemlig både se regionen omkring et sort hul og strømmen af partikler – tidligere har man kun observeret de to fænomener hver for sig.

Billedet bliver forhåbentlig startskuddet til, at astronomer kan forstå, hvordan de energifulde jets kan udskydes fra sorte huller.

