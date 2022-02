Første gang: Finder asteroide med tre måner

Kigger vi i vores eget solsystem, er det ikke uhørt med planeter, der har flere måner - Neptun har for eksempel 14, mens Jupiter har ikke færre end 79.

Anderledes er det, når det gælder asteroider, hvor astronomer har haft betydeligt sværere ved at finde bevis for, at der skulle være en måne eller flere tilknyttet.

Nu har forskere imidlertid kigget nærmere på en asteroide, der rykker gevaldigt ved det billede - her er der nemlig for første gang nogensinde fundet bevis for hele tre måner.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Asteroiden, der første gang blev spottet af astronomer i 1873, har navnet 130 Elektra, og tager således titlen som den mest ‘måne-befolkede’ asteroide, der nogensinde er fundet.

Elektras første måne blev opdaget i 2003, mens måne nummer 2, blev spottet tilbage i 2014. Nu peger forskerne altså på, at de har fundet bevis for en tredje måne i rækken.’

At det har taget mere end et århundrede at opdage alle tre måneder, efter asteroiden blev spottet for første gang, er der grangiveligt en god forklaring på.

Asteroider er små og er kun sjældent lyst op, hvilket betyder, at asteroidernes potentielle måner vil være endnu mindre lyst op.

For at finde Elektras tredje måne har holdet af astronomer brugt allerede eksisterende data fra det såkaldte SPHERE-instrument, der sidder på European Southern University-teleskopet i det nordlige Chile, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Den data kørte forskerne efterfølgende igennem et nyudviklet program, der fjerner ‘støj’ fra rådata. Og med brug af algoritmer, der modellerede ‘gløden’ omkring asteroiden, oveni, kom den tredje måne til syne.

Med fundet af månen, der måler blot 1,6 kilometer på tværs, håber forskerne at kunne blive klogere på, hvordan asteroiders måne-systemer opstår. Tidligere studier har peget på, at månerne kan være formet ud af støv fra selve asteroiden.

- Fundet af det første firdoblede asteroide-system åbner lidt af vejen for at forstå mekanismerne bag dannelsen af disse satellitter, skriver forskerne i studiet, ifølge Videnskab.dk.

