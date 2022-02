Folk med godt immunforsvar blev set som smukkere

Forskning har tidligere vist, at vi enten tiltrækkes eller afskrækkes af duften hos en potentiel partner, idet duften forbindes med sundhed.

Men det stopper måske ikke ved den gode lugt.

For angiveligt er mænd og kvinder også mere fysisk tiltrukket af ansigtet på mennesker, der har et bedre fungerende immunsystem, som kan holde sygdomme på afstand i løbet af livet.

Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Konklusionen bygger på et nyt studie, der er udkommet i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society.

Studiet bygger 159 kvinder og mænd med en gennemsnitsalder på 20 år, der blev bedt om at stille op til et fotoshoot, hvor de havde et neutralt ansigtsudtryk, og de bar ingen make-up eller smykker.

Deltagerne blev derefter spurgt ind til deres sundhed, og tests blev udført for at tjekke deres immunfunktioner, skriver mediet.

Yderligere 492 mænd og kvinder med en gennemsnitsalder på 25 år blev derefter bedt om at vurdere 25 tilfældigt udvalgte billeder fra gruppen på 159 personer.

Ifølge New Scientist fandt forskerne, at de, der fik tildelt de højeste bedømmelser af deres udseende, også var dem, der havde højere frekvenser af fagocytose - en process i de hvide blodlegemer, der er med til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier.

Mænd, som havde et højt niveau af såkaldte NK-celler, der hjælper med at bekæmpe virus, blev også anset som mere tiltrækkende af kvinder.

Omvendt gav mænd højere bedømmelse af kvinder, som havde et lavere niveau af NK-celler. Højere niveauer af NK-celler forbindes med et lavere østrogen-niveau, og det kan være forklaringen, mener forskerne.

Ifølge Summer Mengelkoch, ph.d-studerende i psykologi ved Texas Christian University og medforfatter på studiet, kan en forklaring være, at vi over tusindvis af års evolution har valgt partnere, hvor 'styrken' af immunsystemet afspejles i ansigtet.

- Måske er det et tegn på folks genetiske kvaliteter, herunder deres immunfunktion og evnen til at videregive den gode immunfunktion til deres børn, siger Summer Mengelkoch til New Scientist ifølge Videnskab.dk.

Forskerne understreger, at der er behov for flere studier for endeligt at bekræfte hypotesen om, at opfattelsen af attraktive ansigtstræk er knyttet til velfungerende immunforsvar.

