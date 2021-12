Folkekær T. rex var syg

Tristan Otto er navnet på en af de mest populære fund af gamle Tyrannosaurus rexer i verden. Fossilet, der blev fundet i 2010, er et af de bedst bevarede og består af 170 knogler, inklusive 50 kranieknogler og nu også med gammel infektion i kæben.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Det har været muligt at lokalisere den 68 millioner år gamle infektion ved hjælp af en såkaldt 'Dual-energy computed tomography' - eller bare DECT-scanning

- Så vidt vi ved, er det første gang, at denne metode er brugt på en dinosaur, fortæller professor Charlie Hamm, radiolog ved Charité University Hospital in Berlin, til LiveScience, ifølge Videnskab.dk.

CT-scanninger ville normalt fotografere Tristan Otto fra mange forskellige vinkler. Og DECT fungerer da også på nogenlunde samme måde. Den bruger bare to forskellige energiniveauer.

Læs mere på Videnskab.dk: Ny dansk 3D-skanner begejstrer: Se ind i hovedet på en T. rex

De to forskellige niveauer kan samle information fra forskellige kemiske sammensætninger i Tristan Otto. Og hver enkelt kemiske komponent i Tristan Ottos knogler absorberer strålerne forskelligt.

DECT-scanningen har på den måde givet forskerne et detaljeret billede, der viser, at Tristan Otto altså har haft en infektion i den nedre del af den venstre kæbeknogle.

Forskerne er begejstrede for fremtidens muligheder med DECT-scanning af arkæologiske fund.

- DECT giver forskere en simpel løsning til at eksaminere kemiske kompositioner i fossiler uden at risikere at ødelægge noget. Derudover åbner det for muligheden, at man kan spotte fossiler, der er stadig ligger fanget under jorden, udtaler Charlie Hamm til LiveScience, ifølge videnskab.dk.

Tristan Otto er danskejet og opkaldt efter ejernes børn. 225.000 danskere har allerede besøgt fossilet på Statens Naturhistoriske Museum, hvor det har været udstillet siden juni 2020.

På grund af udstillingens popularitet har museet valgt at udskyde slutdatoen for udstillingen til 31. december 2021.

