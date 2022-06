Folket har talt: Så mange penge koster det ideelle liv

Hvor mange penge skulle du bruge for at leve dit absolut ideelle liv?

Tænk lige over det, inden du læser videre.

For det spørgsmål har forskere fra en række engelske universiteter stillet næsten 8.000 mennesker om på tværs af kloden.

Studiet blev for nyligt publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Sustainability. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk, hvor du selv kan afgive, hvor mange penge du skal bruge.

Her fandt forskere imod deres forventning, at majoriteten i 86 procent af de inkluderede lande mente, at de kunne opnå deres ideelle liv med 10 millioner dollars (ca. 70 millioner kr.) eller mindre.

Det resultat kom bag på forskerne. De havde regnet med at folk havde ønsket et meget højere beløb, da man i økonomien regner med, at alle mennesker i teorien har et ubegrænset ønske om altid at få mere. Men hvis man skal tro studiet, har størstedelen af folk et mere moderat ønske.

Studiet inkluderer ikke Danmark, men til gengæld er vores svenske naboer med. Her har 69 procent af de adspurgte svaret, at 10 millioner dollars eller mindre ville være nok for dem.

Det er en højere procentdel end folk i Sydafrika, Storbritannien, Sydkorea, Frankrig og Australien - og markant højere end amerikanerne, hvor det tal er nede på 46 procent, skriver Videnskab.dk.

I USA svarede majoriteten derimod, at de havde brug for mindst 100 millioner dollars (700 millioner kr.) eller mere for at leve deres ideelle liv.

Omvendt er svenskerne tilsyneladende mere krævende end folk i Rusland, Brasilien, Kina og Argentina, hvor en større procentdel af de adspurgte mente, 10 millioner dollars eller mindre var nok.

Og særligt befolkningen i Argentina, Indien og Rusland lader til at være blandt de allermindste krævende, ifølge Videnskab.dk.

Her svarede mere end 50 procent af de adspurgte, at de kun skulle bruge en million dollars (cirka 7 millioner kr.) eller mindre for at leve deres ideelle liv.

