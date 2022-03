For anden gang nogensinde: Verdens største hjerneforskningspris går til dansker

Ole Kiehn og to andre forskere modtager The Brain Prize for at 'revolutionere' forståelsen af, hvordan vi og andre pattedyr styrer vores bevægelser

Verdens største hjerneforskningspris, The Brain Prize, er lige blevet uddelt af Lundbeckfonden, og for kun anden gang nogensinde er den gået til en dansker – neurofysiolog Ole Kiehn.

Det skriver Videnskab.dk.

- Det er fantastisk. Det er jo helt utroligt. Det kom som en overraskelse for mig, siger Ole Kiehn, professor på Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet og Karolinska Institutet, til Videnskab.dk.

Ole Kiehn er uddannet læge, men han har aldrig arbejdet på en klinik. Han har i stedet slået sine folder inden for forskning. I dag har han sit laboratorium på Københavns Universitet, hvor han prøver at forstå, hvordan hjernen fungerer i forhold til bevægelse.

- Jeg blev enormt glad, stolt og ydmyg, da det blev bekendtgjort for mig. Det betyder meget for mig, for det er en stor anerkendelse af mit forskningsfelt: motorisk hjerneforskning. Det er en stor ære, siger Ole Kiehn.

Ole Kiehn modtager The Brain Prize prisen sammen med to andre forskere - Silvia Arber fra Schweiz og Martyn Goulding fra USA og New Zealand.

Ifølge professor Richard Morris, formand for The Brain Prize udvælgelseskomité, får de prisen, fordi 'de har revolutioneret vores forståelse af de fundamentale nerveceller og nervekredsløb, der ligger til grund for pattedyrs kropsbevægelser og har defineret vigtigheden af disse elementer i sundhed og sygdom.'

Det er en grundforskningspris, som Ole Kiehn og de to andre forskere har fået. Deres forskning bidrager altså til vores grundlæggende forståelse af, hvordan hjernen og de neuronale netværk fungerer.

Der er ikke noget mere grundlæggende for mennesker og dyr end bevægelse. Adfærd udtrykkes ved bevægelse af hele dyret og dele af kroppen, og en kernerolle i centralnervesystemet er at producere bevægelse.

- Vi arbejder med nervecellenetværk, der kontrollerer vores bevægelser i rygmarven. Rygmarven er ikke bare et kabel fra hjernen og ned til motorneuronerne, der styrer musklerne. I rygmarven findes en slags minihjerne, som er med til at styre vores bevægelser, siger Ole Kiehn til Videnskab.dk.

Den 79-årige Jes Olesen vandt prisen sidste år for sin forskning i migræne.

