Forbløffede forskere finder enormt asteroidebælte

James Webb-teleskopet har været på spil igen. Igen, igen, igen får man helt lyst til at sige.

For nu kan det gigantiske rumteleskop tilføje endnu en svimlende opdagelse til det allerede imponerende CV. Denne gang er det nemlig blevet brugt til at finde et asteroidebælte i nærheden af stjernen Fomalhaut, der befinder sig 25 lysår fra Jorden.

Et asteroidebælte, der får vores asteroidebælte mellem Mars og Jupiter til at blegne.

I forvejen vidste man godt, at Fomalhaut havde en stor ydre skive af sten og støv, der ligner Kuiperbæltet – et område i Solsystemet, der strækker sig hinsides Neptuns bane. Men Fomalhauts indre asteroidebælte havde man aldrig observeret direkte før ifølge NewScientist.

- Vi troede, det ville have et smalt asteroidebælte ligesom vores eget solsystem, men det viser sig, at det er meget anderledes, siger András Gáspár, der er assistant research professor ved University of Arizona i USA, til NewScientist.

Bæltet er faktisk ti gange så bredt, som man havde regnet med. Fomalhauts indre asteroidebælte viser sig nemlig at strække fra omkring 7 astronomiske enheder fra stjernen til omkring 80 astronomiske enheder ude. Og det er ikke så lidt. Én astronomisk enhed er nemlig afstanden mellem Jorden og Solen.

Til sammenligning er asteroidebæltet i vores solsystem ifølge NewScientist kun halvanden astronomisk enhed.

