Forbløffede forskere: Neptuns 40 år lange sommer er ved at blive koldere

Årstiden siger egentligt sommer på Neptuns sydlige halvkugle, men temperaturen går den anden vej.

Sådan lyder det fra et hold forskere, der har undersøgt, hvordan temperaturen på Neptun har udviklet sig i siden 2003.

Det skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

På Neptun varer en årstid 40 år, og da planetens sydlige halvkugle har været sig i en sommerperiode de seneste mange år, burde temperaturerne være steget, fortæller Michael Roman fra University of Leicester.

- Men hvad vi så, var, at de var faldet med omkring 8 grader over en periode på 15 år, siger han til New Scientist, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Planet 9: Hvad ved vi om Solsystemets yderste, uopdagede planet?

Observationerne viser også, at der mellem 2018 og 2020 skete en temperaturstigning på 11 grader i et andet område af planeten. Det er en uventet stigning, idet de lange sæsoner gør, at vejrforandringer burde ske mere gradvist.

Det er endnu uklart, hvad forklaringen på vejrfænomenerne er.

Med temperaturstigningen kan der muligvis være tale om et simpelt vejrfænomen i stil med et, man tidligere har observeret på Saturn, da en stor storm begyndte at trække op ved planetens sydpol.

Nedkølingen kan omvendt hænge sammen med en 11 år lang cyklus af solaktivitet, der påvirker atmosfæren på planeten, lyder det fra forskerne, ifølge Videnskab.dk.

Med de lange årstide på Neptun, skal der flere årtier til med observationer, før forskerne kan sige mere om fald og stigning i temperaturer.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Er universet finjusteret til at kunne rumme liv?

Vesten har alt for længe misforstået islamismen

Forsker: Dette frygter Putin allermest