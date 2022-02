Forkølet dinosaur kan have hostet store klatter snot op

Vinterhalvåret er som oftest lig med højsæson for luftvejsinfektioner, hvor lidt snue, hoste og forkølelse er blandt de mest almindelige symptomer.

Vi er dog langtfra de eneste, der døjer med den slags problemer. Og måske viser det sig, at tilmed dinosaurer, der vandrede rundt på Jorden for 150 millioner år siden, havde samme problem.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.



Resultaterne er netop blevet fremlagt i et nyt studie i tidsskriftet Scientific Reports.

Fundet er gjort i fossilet af en diplodocid - en gigantisk, langhalset planteæder, der levede i perioden kaldet jurassic, dengang dinosaurer dominerede Jorden.

Her fandt et hold palæontologer en række broccoli-lignende vækster i fortidsdyrets lange hals, mere specifikt i nakkeknoglerne.



Efterfølgende konkluderede CT-skanninger af nakken, at gevæksterne kan være dannet i dinosaurens luftvejssystem som en reaktion på en infektion, der minder om aspergillose.

Aspergillose rammer også mennesker og forårsages af skimmelsvamp i lungerne.

'Jeg forestiller mig, at Dolly (navnet på dinosauren, red.) ville have været meget som en sygdomsramt person: hoste, nysen, en følelse af feber og af at være ude af den,' fortæller palæontolog og direktør ved Great Plains Dinosaur Museum i byen Malta i den amerikanske stat Montana, Cary Woodruff, til The Guardian.

Rammes moderne fugle af aspergillosis, kan det have fatal udgang, hvis ikke de behandles, og forskerne har derfor også undersøgt, om det var sygdom, der tog livet af dinosauren Dolly.

Det er dog ikke muligt at afgøre, lyder det fra Cary Woodruff, ifølge The Guardian, men han tror, at det bidrog til Dollys død på den ene eller anden måde.

Michael Benton, professor i palæontologi ved University of Bristol, der ikke har været en del af studiet, forklarer til The Guardian, at den skade, som Dolly led af, minder om den, man finder hos moderne fugle.

'Høns med luftvejsinfektion kan have hævet hals, generel sløvhed, næseflåd og hoste. Forestil dig en 50-tons dinosaur, der hoster store klatter af snot op,' siger Michael Benton.

Ifølge The Guardian håber forskerne, at deres fund kan være med til at give viden om, hvilke sygdomme dinosaurer led af, og hvordan de blev påvirket.

