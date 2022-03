Forseglet i 50 år: Nu vil NASA undersøge månesten

Man ventede med at undersøge prøverne, til teknologien og videnskaben var blevet mere moden

Noget af det, Apollo-missionerne havde med tilbage til Jorden efter at have besøgt Månen, var en ordentlig bunke stenprøver - 2.196 for at være helt præcis.

I de efterfølgende 50 år har NASA løbende åbnet de mange rør med stenene for at lave undersøgelser.

Og først nu er rumfartsagenturet begyndt at åbne nogle af de sidste prøver, da man har ventet på, at videnskaben og teknologien skulle forbedre sig og sikre de bedste undersøgelser.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hos NASA vidste man, at 'videnskaben og teknologien ville udvikle sig nok til, at fremtidens forskere ville kunne undersøge prøverne på helt nye måder og besvare helt nye spørgsmål,' fortæller Lori Glaze, som leder planetforskningen hos det amerikanske rumagentur, ifølge Videnskab.dk.

Læs mere på Videnskab.dk: Nye opdagelser øger håbet om at udvinde vand på Månen

Prøven, som de nu skal kigge nærmere på, bærer titlen 73001 og blev indsamlet af astronauterne Eugene Cernan og Harrison Schmitt tilbage i december 1972 under Apollo 17-missionen, der blev den sidste i rækken.

Straks efter, at prøven blev taget fra Månens overflade, blev den vakuumforseglet i et lille rør, der måler 35 cm i længden og 4 cm i bredden.

NASA mener, at røret kan indeholde gasser eller andre stoffer, såsom vand, kuldioxid og lignende. Et af målene med undersøgelsen er blandt andet at undersøge og analysere disse gasser, skriver Videnskab.dk.

Det første, ydre lag af det beskyttede rør blev fjernet i begyndelsen af februar, mens man den 23. februar begyndte at lave små huller i røret for at hive gasser ud.

Det er dog endnu ikke kommet resultater på analyserne, og først senere på foråret, forventer NASA at kunne tage hele stenen ud af røret for at studere den nærmere.

Prøven 73001 skulle være særligt interessant, da stenprøven er taget fra et område med jordskred, og derfor håber forskerne, at de kan blive bedre til at forstå, hvad der forårsager jordskred på Månen.

Når 73001 er færdig-åbnet, er der blot 3 uåbnede måne-prøver tilbage.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Hvem ejer Månen?

Forsker: Dette frygter Putin allermest



Dør man øjeblikkeligt ved halshugning?