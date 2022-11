Forsker: Skjult tempel-tunnel kan afsløre Kleopatras grav

Foruden at være et antikt vidunder, der har ledt vand til tusinder af mennesker, så mener arkæolog bag fundet, at tunnelen kan lede i retning af dronning Kleopatras og hendes elsker Marcus Antonius’ grav

Det lignede noget fra en Indiana Jones-film, da de egyptiske myndigheder forleden offentliggjorde billeder af en hemmelig tunnel flere meter under et antikt tempel.



Opdagelsen er gjort af et hold egyptiske og dominikanske arkæologer anført af udgravningsleder Kathleen Martinez fra Santo Domingo Universitet i Den Dominikanske Republik.



Det skriver det egyptiske Ministerium for turisme og antikviteter i en pressemeddelelse.

Foruden at være et teknisk vidunder fra den antikke verden, så mener Martinez, at opdagelsen kan indikere, at dronning Kleopatras og hendes elsker Marcus Antonius’ grav ligger i nærheden.

Dronning Kleopatra var den sidste hersker i det ptolemæiske kongerige, hvor hun herskede fra 51 til 30 f.v.t. Hendes romance med romeren Marcus Antonius kostede dem begge livet, og de menes at være begravet sammen. Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Flere og flere tyr til indgreb, der kan gøre dem højere

Annonce:

Tunnelen er fundet under et tempel i den antikke by Taposiris Magna, der i dag ligger vest for havnebyen Alexandria ved den egyptiske kyst.



Templet blev bygget i årene mellem 280 og 270 f.v.t. af farao Ptolemaios 2. Filadelfos (308-246 f.v.t.), som dedikerede templet til den egyptiske underverdensgud Osiris.

Den 1.305 meter lange tunnel er med sine 2 meter i højden hugget ind i en klippe godt 13 meter under jordens overflade.



Arkæologerne mener, at tunnelen er bygget engang under det ptolemæiske dynasti, der herskede i Egypten i årene fra 304 til 30 f.v.t. I sin storhedstid har gangen ført vand til tusindvis af mennesker.



Tunnelens arkitektoniske design ligner til forveksling det berømte antikke, tekniske vidunder Eupalinos-tunnelen i Grækenland, som med sine 1.036 meter løb gennem Kastro-bjerget på øen Samos.



'[Det] er en nøjagtig kopi af Eupalinos-tunnelen i Grækenland, som anses for at være en af antikkens vigtigste ingeniørpræstationer', skriver Kathleen Martinez i en mail til netmediet IFLScience.

Annonce:





I 2009 fandt arkæologer en lille statue af Kleopatra, nogle mønter med hendes navn og en maske, de mener, forestiller Marcus Antonius i Taposiris Magna. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

har gennem tiden været ramt af forskellige katastrofer. I årene mellem 320 og 1303 e.v.t. menes området at være blevet ramt af 23 jordskælv, som har forvoldt store skader på templet og dermed skjult tunnelen.

Nede i tunnelen fandt arkæologerne to alabasthoveder, hvor den ene sandsynligvis forestiller en konge, og den anden en højtstående person, men forskerne har endnu ikke identificeret de to personer.



Derudover blev mønter og resterne af statuer forestillende egyptiske guddomme fundet.



Kathleen Martinez og hendes hold har i flere år gravet i og omkring templet, da det menes at være stedet, hvor dronning Kleopatra og hendes elsker, den romerske general Marcus Antonius’, grav ligger skjult.

Læs også: Derfor skal du ikke holde på dine prutter

Annonce:

Dronning Kleopatra var den sidste hersker i det ptolemæiske kongerige, hvor hun herskede fra 51 til 30 f.v.t. Hendes romance med romeren Marcus Antonius kostede dem begge livet, og de menes at være begravet sammen.



I 2009 fandt forskerholdet en række mønter, der bar Kleopatras navn og dele af en maske, som, de mener, er et billede af Marcus Antonius.



Flere udgravninger ved Taposiris Magna er nu i gang, mens artefakterne fra tunnelen analyseres. Martinez mener, at flere genstande i tunnelen kan lede på vej til det berømte pars grav.

Mere viden: Mysteriet om Skeleton Lake: Søen der flyder med menneskeskeletter

--------- SPLIT ELEMENT ---------