Forsker: Sproget afslører, om I er tæt på at slå op

Hele tre måneder før et kærestepar slår op, afslører deres sprogbrug tegn på den forestående hændelse – i hvert fald ifølge et nyt studie netop udgivet i det videnskabelige tidsskrift PNAS.

På baggrund af mere end en million opslag i et debatforum på Reddit for folk, som er midt i et brud, har forskere analyseret brugernes sprog før, under og efter bruddet, skriver The University of Texas i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

- Det lader til, at et brud begynder at påvirke folks liv, selv før de bliver opmærksomme på, at det er på vej, siger studiets førsteforfatter Sarah Seraj i universitetets pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Hun er ph.d.-studerende i psykologi ved Environmental Engineering på University of Texas.

Ifølge studiet er ændringerne i sprogbrugen på deres højeste, i ugen hvor bruddet finder sted.

Ændringerne forsvinder typisk igen indenfor seks måneder.

Studiet viser, at Reddit-brugerne, uanset om de var den, der slog op, eller den, der blev droppet, begyndte at bruge et mere personligt og uformelt sprog, hvilket ifølge forskerne indikerer et fald i analytisk tænkning.

Samtidig brugte de personlige stedord som ’jeg’ og ’vi’ mere i perioden op til bruddet.

- Det er tegn på, at nogen bærer en tung kognitiv byrde. De tænker eller kæmper med noget og bliver mere selvcentrerede. Nogle gange hænger brugen af ordet ’jeg’ sammen med depression og tristhed. Når folk er deprimerede, er de tilbøjelige til at fokusere på sig selv og kan ikke relatere så meget til andre, siger Sarah Seraj i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

I de seneste år har forskere i stigende grad brugt kortlægninger af sproget til at forstå mennesket – her har man for eksempel koblet ændringer i sprogbrug og depression.

Det nye studie, hvor forskerne har analyseret indholdet i 6.803 Reddit-brugeres opslag, er det første, der undersøger, hvorvidt sprog kan forudsige et brud i parforholdet, skriver University of Texas ifølge Videnskab.dk.

