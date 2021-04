Forskere: 2,5 milliarder T. rex’er på Jorden

Hvis alle Tyrannosaurus rex'er havde levet på samme tid, ville det have været noget af et syn

Forskere fra Berkeley University i Californien i USA har haft den store regnemaskine frem og regnet ud, at der over 127.000 generationer formentlig har levet 2,5 milliarder Tyrannosaurus rex'er på Jorden.

Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

For at regne antallet ud, har forskerne brugt følgende tre variable:

Kropsstørrelse

Evne til at reproducere sig selv

Energiniveau

Læs mere på Videnskab.dk: 'Tænder som steak-kvinde': T. rex havde en frygtindgydende fætter

Der er dog en del usikkerheder i regnestykket, så den totale population kan have været mellem 140 millioner og 42 milliarder. Middelværdien af disse tal har fået forskerne til at lande på antallet 2,5 milliarder.

Den frygtindgydende kødæder levede i Nordamerika fra for omkring 67,5 millioner år siden og frem til for 65 millioner år siden.

Ifølge Charles Marshall, der er direktør ved University of California Museum of Paleontology og hovedforfatter til studiet, kan studiet hjælpe forskere med at forstå, hvor mange Tyrannosaurus rex'er, der egentlig har levet på Jorden.

Læs mere på Videnskab.dk: Utroligt: Velbevaret fossilfund afslører dinosaurs sidste måltid

Der er i alt fundet fossiler fra omkring 100 forskellige T. rex’er, hvor der ved 32 af dem er samlet nok materiale til at regne ud, at de var fuldvoksne.

Hvis der havde levet 2,5 millioner i stedet for 2,5 milliarder, havde vi formentlig aldrig vidst, at Tyrannosaurus rex eksisterede, fortæller Marshall til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Science.

Andre artikler på Videnskab.dk

Forskere finder 100.000 år gamle fodspor fra neandertaler-børn

Smukke billeder: Insekter fra dinosaurernes tid havde de mest fantastiske farver

Mysteriet om de gådefulde 'Mars-edderkopper' er endelig opklaret efter to årtier