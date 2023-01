Forskere advarer: Sådan berøver sociale medier os

Folk, der har hang til at tjekke de sociale medier i samme sekund, som de føler bare den mindste snert af kedsomhed, berøver sig selv en værdifuld form for kedsomhed.

Det viser et nyt studie, som blev lavet i forbindelse med coronanedlukningerne.

Det skriver Phys.org ifølge Videnskab.dk.

Den tvungne nedlukning udsatte mange for en hidtil uset mængde fritid. En fritid, som gav dem en sjælden mulighed for rigtig at kede sig. I studiet skelner forskerne mellem en overfladisk form for kedsomhed og dybere form kedsomhed. En skelnen, som kommer fra den tyske filosof Martin Heidegger.

Hvor overfladisk kedsomhed bliver affødt af umiddelbar stimulation og skaber en følelse af rastløshed, er dybere kedsomhed noget, der kommer af en overflod af tid alene uden distraktioner.

- Problemet, vi observerede, var, at sociale medier kan lindre overfladisk kedsomhed, men distraktionen tager tid og energi, og det kan forhindre folk i at bevæge sig til det næste stadie af dybdegående kedsomhed, hvor man måske kan opleve nye passioner, siger Timothy Hill, der er en af forskerne bag studiet, ifølge Videnskab.dk.

- Dybdegående kedsomhed kan måske lyde som en negativ ting, men det kan faktisk være positivt, hvis folk får chancen for at tænke og udvikle sig uden distraktioner.

I studiet deltog 16 deltagere på tværs af alle aldre fra England og Irland. Af deltagerne oplevede kun nogle af deltagerne den dybe form for kedsomhed.

Noget, som fik dem til at føle sig rastløse og tomme, men som også gav dem et skub til at udfylde den tomhed. Det ledte til nye passioner som håndværk, bagning, cykling.

- Studiet har givet os mulighed for at forstå, hvordan vores 24/7-kultur og devices, som lover os en overflod af information og underholdning, måske klarer vores overfladiske kedsomhed, men måske også forhindrer os i at finde mere meningsfulde ting at tage os til, siger Timothy Hill til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Marketing Theory.

