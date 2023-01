Forskere advarer: Større risiko for udbrud

Opdagelsen af et enormt magma-kammer under en vulkan i Middelhavet får forskerne omregne risikoen for udbrud

Omkring syv kilometer fra det populære græske turistmål Santorini ligger den undersøiske vulkan Kolumbo 500 meter under havets overflade.

Det er en af de mest aktive undersøiske vulkaner i verden.

Da den sidst var i udbrud i 1650, slog den mindst 70 mennesker ihjel, og nu har forskere opdaget et hidtil ukendt magmakammer, der øger risikoen for et nyt udbrud.

Det skriver American Geophysical Union i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt studie anslår forskerne, at kammeret er vokset 4 millioner kubikmeter hvert år siden udbruddet i 1650, til i dag at være omkring 1,4 kubikkilometer stort.

Undersøiske vulkaner bliver løbende overvåget, men det er dyrere og mere kompliceret end ved kontinentale vulkaner på land.

Forfatterne bag foreslår, at der bliver opsat flere undersøiske overvågningssystemer, da det kan øge chancerne for at estimere, hvornår udbrud sker.

- Med sådanne systemer vil vi højst sandsynligt kende til et udbrud, få dage før det sker, og mennesker ville kunne blive evakueret, forklarer den ene forfatter Kajetan Chrapkiewicz, der er geofysiker og ph.d. ved Imperial College London, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Magmakammeret var ikke blevet opdaget af såkaldt tomografi, der er den typiske metode til at fastslå seismisk struktur ved at bestemme strukturer i materialer og lave tre-dimensionelle rekonstruktioner.

Det får forskerne til at tro, at andre magma-reservater kan være uopdagede.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

