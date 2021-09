Forskere afslører 'knivtandede' myrers hemmelighed

Det er med god grund, at bladskærermyrer er stand til at give et godt nap, hvis man skulle være så uheldig at træde på en.

Amerikanske forskere ved University of Oregon har ved hjælp af mikroskoper nemlig fundet ud af, at et net af zink-atomer er vævet ind i den biologiske struktur på kæben hos bladskærermyrer, skriver Videnskab.dk.

Zink-blandingen er angiveligt med til at give tænderne på de små dyr samme holdbarhed og styrke, som var de et sæt rustfrie knive.

Det skriver forskningscenteret Pacific Northwest National Laboratory i en pressemeddelelse. Mediet Live Science nævner også historien, skriver Videnskab.dk.

- Vi kunne se, at zink er ligeligt fordelt i tanden, og det var en overraskelse, fortæller en af forskerne bag, Arun Devaraj, der er specialist i materialer ved Pacific Northwest National Labaratory, ifølge pressemeddelelsen fra forskningscenteret.

Robert Schofield, der også er en del af forskerne bag studiet, fortæller til Live Science, at han og de andre forskere allerede fra tidligere forskning viste, at myre-tænder indeholder zink. Hvad, man ikke vidste, var derimod, hvordan zink-atomerne var sat sammen, og hvordan det styrker myrernes bid.

Læs mere på Videnskab.dk: Fascinerende video: Tusindvis af ildmyrer danner et levende transportbånd for at undslippe oversvømmelse

Det satte de sig for at studere nærmere, og ved undersøgelser af hårdheden, skarpheden og holdbarheden af biddet fandt de, at metallet zink indgår i en slags emalje-blanding med en række proteiner, som er spredt ud over de dele af tænderne i kæben, der skærer og gennemborer.

Christian Klunk, økolog ved Federal University of Parana i Brasilien, der ikke har været en del af studiet, uddyber ifølge Videnskab.dk overfor Live Science, at den sammensætning er anderledes fra menneskers tænder.

Vores tænder er således belagt med et lag af emalje bestående af calciumholdigt materiale, som i første omgang holder dem stærke, men det forhindrer dem også i at være lige så knivskarpe som myrernes.

Calciumholidgt materiale er myrerne fri for - og det gør omvendt, at den metalliske zink-blanding får frit spil til at skabe skarpe kanter på tændernes overflade, lyder det.

Den nye viden og myrernes knivskarpe zink-tænder kan ifølge forskerne bag bidraget til vigtig erfaring, når forskere i fremtiden skal styrke andre materialer.

- Det er her særligt vigtigt, når der skal designes strukturer såsom atomkraftværker, der skal kunne tåle at stå i mange årtier, udtaler Arun Devaraj i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

