Forskere: Blot én håndfuld sænker risikoen for depression

Det anslås, at omkring seks pct. af den europæiske befolkning lider af depression, hvilket svarer til 44,5 millioner mennesker.

Hos Illustreret Videnskab har vi tidligere skrevet om forskning, der viser, at sociale medier tærer på vores mentale sundhed, og at blot en enkelt uge offline mindsker risikoen for depression.

Nu tyder ny forskning fra University of Castilla-La Mancha på, at en bestemt fødevare ser ud til at kunne minimere risikoen for at blive syg med depression.

Den spanske undersøgelse viser, at 30 gram nødder hver dag tilsyneladende kan reducere risikoen for depression hos voksne med 17 pct.

Det gælder et bredt sortiment af nødder, heriblandt saltede såvel som usaltede mandler, cashewnødder, jordnødder, pistacienødder og paranødder.

Resultatet var uafhængigt af andre faktorer, der kan påvirke mental sundhed.

- Vores resultater fremhæver nødders rolle i forebyggelse af depression hos dem, der ikke har andre kendte risikofaktorer for depression, såsom fedme, usund livsstil, ensomhed og medicinske bivirkninger, siger Bruno Bizzozero-Peroni, der er hovedforfatter og ph.d.-studerende i sundhedsforskning ved University of Castilla-La Mancha, i en pressemeddelelse.

Forskerne undersøgte 13.500 briter mellem 37 og 73 år, som ikke var diagnosticeret med depression ved undersøgelsens start.

Over en fem-årig periode spiste én gruppe af deltagerne nødder hver dag, mens en anden gruppe spiste nødder lejlighedsvis, og en sidste gruppe enten sjældent eller slet ikke spiste nødder.

I Iøbet af de fem år blev otte pct. af deltagerne diagnosticeret med depression, og forskerne kunne se, at et lavt til moderat indtag af nødder svarende til en daglig portion på 30 gram så ud til at mindske risikoen for depression med 17 pct. sammenlignet med de deltagere, der ikke spiste nødder.

Det kan ifølge de spanske forskere skyldes, at nøddernes antiinflammatoriske og antioxidante egenskaber hjælper med at beskytte hjernen mod depressionens fysiske indtog.

Depression nedsætter blandt andet hjernens aktivitet i hippocampus - en region i hjernen, der spiller en vigtig rolle for vores hukommelse.

Forskerne pointerer, at 'jo flere nødder, jo bedre', men at du kan øge dit hjertes sundhed betydeligt ved blot at spise et par nødder frem for ingen overhovedet.

Tidligere undersøgelser af nødders sundhedsfremmende egenskaber har blandt andet vist, at nødder reducerer risikoen for at dø af lunge-, hjerne- hjertesygdomme og for at blive syg med kræft.

Forskerne understreger, at der er behov for flere undersøgelser for at slå fast, præcist hvordan nødder påvirker risikoen for at blive syg med depression.