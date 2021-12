Forskere: Bør vi justere i kriminelles hjerner, hvis det kan forhindre forbrydelser?

I disse år diskuterer hjerneforskere heftigt etikken i såkaldte neurointerventioner, hvor man laver ændringer i hjernen på folk for at justere deres adfærd

De seneste årtiers nye viden om den kriminelle hjerne har pustet liv i en gammel etisk diskussion.

Siden det hvide snit blev sløjfet i 1980’erne, er langt mere avancerede redskaber kommet til inden for hjernevidenskaben. Metoder, der har genoplivet hjerneforskeres gamle diskussion: Bør vi gribe ind i hjernen på farlige kriminelle, hvis det kan gøre dem lovlydige?

- Hvad hvis vi kunne have skannet Peter Madsen og givet ham en behandling, der forhindrede mordet på den svenske journalist Kim Wall i ubåden? spørger den britiske psykolog Adrian Raine fra scenen i DR Koncerthuset. Raine besøgte København for at holde et Science and Cocktails-foredrag den 25. september.

Raine er en af verdens førende forskere i neurokriminologi, der fokuserer på hjernens betydning for kriminel adfærd.

USA blev bogstaveligt talt mulighedernes land for Adrian Raines neurokriminologiske pionærforskning.

I sit mest omfattende studie fra 1997 hjerneskannede han sammen med to kolleger en håndfuld af USA's mest hårdkogte kriminelle, der sidder i fængsel for voldsomme mord, og sammenlignede mordernes hjerner med det samme antal ikke-kriminelle, der havde en lignende alder og profil.

Studiet var for lille til at kunne mejsle resultaterne ind i lærebøgerne, men alligevel var forskellen mellem de kriminelles og ikke-kriminelles hjerner slående:

Skanningerne viste, at morderne havde væsentligt lavere funktion i hjernens præfrontale cortex - det område, der regulerer vores følelser og impulser.

- Det præfrontale cortex er en slags adfærdsmæssig skytsengel, der får os til at tænke: ‘Det her burde jeg nok ikke gøre’, men hvis du ikke har den regulering, kan det muligvis føre til mere voldelig adfærd, siger Adrian Raine, som er professor ved afdelingen for kriminologi, psykiatri og psykologi på University of Pennsylvania, under sit foredrag i København.

Men bør læger justere i morderes hjerner – en såkaldt neurointervention – hvis det kan forhindre forbrydelser?

Ifølge filosof Jesper Ryberg er der to centrale spørgsmål i den diskussion.

Det første er, hvor langt retssystemet må gå, hvis det i fremtiden bliver muligt og lovligt at forhindre forbrydelser ved at ændre i kriminelles hjerner.

- Må retssystemet gå så langt, at man ændrer folks identitet? Hvis man laver ændringer i, hvad folk tænker, husker og føler, kan det i sidste ende ændre på, hvem personen er, og man kan argumentere for, at personen ikke eksisterer mere, selvom kroppen er den samme, siger Jesper Ryberg, forfatter til bogen ‘Neurointerventions, Crime, and Punishment’ til Videnskab.dk.

Det andet centrale spørgsmål går på, om neurointerventioner kan bruges som straf på linje med bøde eller fængsel.

Hvis vi som samfund accepterede neurointerventioner som en rimelig straf, ville vi desuden være nødt til at sikre os, at interventionerne ikke blev misbrugt politisk, fortsætter han.

- Vores straffesystem styres i dag meget af politik, og mange beslutninger tages ikke ud fra, hvad der virker, men hvad der vinder vælgere. Derfor er det en risiko, at neurointerventioner ville blive brugt populistisk. Man ville skulle tage stilling til, hvor voldsomme neurointerventioner, der må benyttes, og hvor lang tid behandlingen må vare, siger Jesper Ryberg.

