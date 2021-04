Forskere: Derfor er der fugleedderkopper overalt

Til trods for deres frygtsomme ydre og drabelige omdømme er fugleedderkopper i virkeligheden ret passive edderkopper, som foretrækker at blive i deres hule fremfor at bevæge sig vidt omkring. Det skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Derfor har det været forskerne lidt af en gåde, hvordan fugleedderkopperne har formået at sprede sig til hvert eneste kontinent bortset fra Antarktis.

Svaret er til dels, at fugleedderkopperne har fået et langtrukkent lift af kontinentalpladerne og deres driven rundt på kloden, konkluderer forskere i et nyt studie.

Fugleedderkopperne er en enormt gammel familie og menes at være opstået på superkontinentet Gondwana for 120 millioner år siden. Sidenhen er de fulgt med det indiske subkontinent, da det løsrev sig, for så senere at genforbindes med Asien millioner af år senere.

Ved at lave en ‘biogeografisk’ analyse på en database med fugleedderkoppe-mRNA – den del af cellernes maskineri, som transporterer genetisk information – forsøgte forskerne at kortlægge fugleedderkoppernes oldgamle stamtræ, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Her kom de frem til, at fugleedderkopperne har migreret ud af Indien to gange, og selvom kontinentaldriften var essentiel for, at fordums fugleedderkopper kunne sprede sig til nye områder, har de også udviklet sig markant undervejs for at tilpasse sig nye habitater.

- Oldtidens fugledderkopper lader til at have gennemgået adskillige diversificeringer i Indien, mens kontinentet stadig ‘sejlede’, hvilket bekræfter subkontinentets evolutionære betydning, skriver forskerne i studiet, ifølge Videnskab.dk.

Hvor lever de danske fugleedderkopper?