Forskere: Derfor ligger de største nødder øverst

Et fænomen, som de fleste nok er stødt på: Du har arbejdet dig vej gennem chipsposen, og nu er nu nået til bunden, hvor der kun er de små og besværlige stykker tilbage.

Ja, uanset om det er chips, nødder, müesli eller sågar grus, vil de store stykker oftest ende med at ligge øverst.

Fænomenet kaldes ‘the Brazil nut effect’, opkaldt efter de store paranødder, som altid ender med at ligge i toppen af posen, og nu ved forskerne hvorfor.

Det skriver The University of Manchester i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskere har længe beskæftiget sig med, hvorfor såkaldte granulære materialer, partikler som eksempelvis sand og sten eller müesli og nødder, tilsyneladende opdeler sig selv efter størrelse, når de bliver udsat for bevægelse.

Førhen har forskningen været begrænset af, at de fleste af bevægelser foregik inde i midten af bunken, hvor man ikke kan se dem.

Men takket være teknologiske fremskridt inden for 3D-røntgenfotografering, har forskerne nu kunnet kigge med.

Ved at se på en blanding af paranødder og peanuts kunne forskerne spore de enkelte nødders bevægelser og tage 3D-snapshots af blandingens sammensætning indimellem rysteture, så de kunne se præcis, hvordan paranødderne bevægede sig mod toppen.

- Nøglen til paranøddens opadgående bevægelse er dens orientering. Vi har påvist, at paranødderne til at begynde med ligger horisontalt, men de begynder ikke at bevæge sig opad, før de har roteret sig nok mod den vertikale akse (dvs. lodret, red.). Når de op til overfladen, vender de tilbage til at ligge ned, fortæller forsker Parmesh Gajjar i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Hvis du tænker: Har forskerne ikke noget vigtigere for end at studere nøddemix, så bare rolig. Der har været en mening med galskaben.

3D-afbildningsteknologien, som forskerne brugte i studiet, kan nemlig bruges i mange andre sammenhænge end nøddemix.

- Denne evne til at spore bevægelserne i 3D vil bane vejen for nye eksperimentelle studier på fordelingen af blandede miksturer, og det vil åbne døren for endnu mere realistiske simulationer og stærke forudsigelsesmodeller, forklarer Parmesh Gajjar i pressemeddelelsen.

- Det gør, at vi vil kunne designe bedre industrielt udstyr, som minimerer størrelsesfordeling og fører til mere ensartede blandinger. Dette er kritisk i mange industrier, for eksempel for at sikre en jævn distribution af de aktive ingredienser i lægemidler, men også i madproduktion, minearbejde og byggearbejde.

