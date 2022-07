Forskere: Derfor skal du ikke pille næse

Ikke nok med at det er lidt klamt, så forstyrrer du også kroppens eget forsvar, advarer forskerne

Finder du noget deroppe..?

Der er en ikke ubetydelig sandsynlighed for, at du sidder med en finger oppe i næsen, mens du læser det her.

Og det synes vi allesammen er klamt, men vi gør det alligevel - allesammen.

Hvad værre er dog: det er også sundhedsskadeligt.

Det skriver tre forskere i The Conversation, et frit forskningsmedie, ifølge Videnskab.dk.

Men hvad består en bussemand egentlig af?

Først og fremmest: slim.

Og det slim er der af en grund. Det er nemlig kroppens første forsvar i kampen mod infektioner, vira og andre skadelige stoffer, som på den ene eller anden måde kan komme op i din næse.

Det kunne, skriver forskerne, være asbest, pollen eller sågar bly, der ofte er i støv og haveaffald.

Slimets opgave er at fange ubudne gæster, og derefter blæser næsens naturlige bakterier, også kaldet mikrobiom, til angreb. På den måde neutraliseres potentielle sundhedstrusler, skriver forskerne.

Medmindre man stikker sin finger op i næsen og forstyrrer det gode arbejde, skriver forskerne på Conversation ifølge Videnskab.dk.

Man risikerer for det første at sprede bakterierne fra næsen til andre steder på kroppen, hvor de ikke hører hjemme.

For eksempel findes gule stafylokokker ofte i næsen, og der skulle de gerne blive. Gule stafylokokker er nemlig i nogen grad antibiotika-resistente, og så har man først balladen, ifølge forskerne.

For det andet spreder du ikke bare bakterierne på dig selv, men også på dine omgivelser og andre mennesker - især hvis du ruller dine bussemænd sammen og smølfesparker dem ud i verden.

Det er dog ifølge forskernes artikel endnu værre, hvis du har den uappetitlige vane at stille sulten med dine bussemænd.

Dermed indtager du nemlig alle de potentielt skadelige stoffer, som slimet i din næse forsøgte at nægte adgang til din krop.

Så selvom det er svært, gør du dig selv og alle os andre en tjeneste ved at få den finger ud af næsen, lyder forskernes råd ifølge Videnskab.dk.

Den bedste løsning på mangfoldige bussemænd er ifølge forskerne at pudse din næse - og vaske hænder bagefter!

