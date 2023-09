Forskere: Dette er den perfekte temperatur at sove i

Hvis temperaturen bliver blot fem grader højere, kan det have mærkbare følger både fysisk og mentalt. Det viser undersøgelse af mennesker over 60 år

Hvem har ikke prøvet at ligge og klapre tænder i sengen, fordi det er iskoldt i soveværelset. Eller det modsatte. At det er så ulideligt varmt, at det er umuligt at lukke et øje.

Rastløs søvn med mange forstyrrelser eller for lidt søvn er begge problemer, der plager rigtig mange mennesker – især i varme sommernætter.

Spørgsmålet er så, hvornår er temperaturen for høj?

Arkivfoto: Colourbox

En gruppe forskere fra Marcus Institute for Aging Research samt Harvard Medical School, som begge ligger i Boston, Massachusetts, USA, besluttede at finde den optimale sovetemperatur.

De lavede en undersøgelse med 50 frivillige, som alle var over 60 år og boede i Boston, hvor klimaet minder meget om det nordeuropæiske. Forsøget blev udført i deltagernes egne hjem, og der blev installeret termometre og fugtighedsmålere i soveværelset. Desuden skulle deltagerne bære en slags tracker, som overvågede søvn, hudtemperatur, puls og bevægelse.

Ved hjælp af de indsamlede data kunne forskerne herefter se, at den optimale temperatur for god og afslappet søvn hos ældre personer ligger i lejet 20-25 grader Celsius.

Så snart temperaturen steg fra 25 til 30 grader, gik det udover deltagernes søvneffektivitet, som er den mængde tid, en person sover efter at have lagt sig i sengen.

Med en blot fem graders temperaturstigning faldt søvneffektivteten med op til 10 procent, hvilket måske ikke umiddelbart lyder af meget.

Arkivfoto: Colourbox

Tidligere forskning har imidlertid vist, at en 10 procent reduktion i søvneffektivitet er nok til at hæmme hjernens præstation, øge stress, angst og træthed og tilmed påvirke blodsukkerbalancen den følgende dag.

Eftersom nætterne bliver varmere i forbindelse med den globale opvarmning, foreslår forskerne bag undersøgelsen at kigge nærmere på, hvordan vi kan forbedre temperaturforholdene indendørs, især på plejehjem. De nævner blandt andet ting som temperaturregulerende vægmaling og specielle byggematerialer.

- I forbindelse med at vi kæmper mod de mange forskellige konsekvenser af klimaforandringerne skal vi bestemt ikke ignorere indvirkningen på noget så elementært som søvn, fortæller Amir Baniassadi, som er ingeniør og sundhedsforsker ved Harvard Medical School og stod i spidsen for den nye undersøgelse.

Forskning har i forvejen vist, at dårlig søvn kan have længerevarende konsekvenser for folks fysiske og mentale velbefindende. Det kan tilmed ændre vores opfattelse af andre og dermed have negative følger for parforhold.

Ud fra kalkulationer vil de stigende temperaturer ved år 2099 have frarøvet hver enkelt person cirka 50 timers søvn årligt. Det vil især gå ud over ældre mennesker, som er mest følsomme overfor varmestress – både om dagen og om natten.

Hvad angår den optimale søvntemperatur på 20-25 grader, understreger forskerne, at der dog kan være store individuelle forskelle på folk. Hver person har sit eget optimale temperaturspektrum, og det spektrum kan muligvis ændre sig med tiden.

Amir Baniassadi anbefaler, at folk selv laver de nødvendige justeringer for at opnå den optimale søvn. Det kan være ting som at sørge for ordentlig ventilation i soveværelset og måske overveje, om der kan gøres noget ved selve boligkonstruktionen, selvom dette er både besværligt og dyrt.

