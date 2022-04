Forskere: Disse hårtabsmidler virker bedst

Der findes et hav af behandlinger, der lover skaldede mænd håret tilbage - men er nogle behandlinger mere effektive end andre?

Det ville et hold forskere ved Mediprobe Research Inc. forsøge at finde ud af, og i et nyt studie har de gennemgået, undersøgt og rangeret effektiviteten af forskellige produkter mod pletskaldethed - eller Alopecia, som den medicinske betegnelse lyder.

Det skriver MedicalXpress ifølge Videnskab.dk.

Der er tale om tre behandlinger, hvoraf to af dem er blevet godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder:

Minoxidil, findes i produktet Regaine herhjemme.

Finasterid, der kan købes med recept i Danmark.

Dutasterid, der ikke er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder på grund af alvorlige bivirkninger, men kan købes herhjemme. Dutasterid bruges blandt andet også til at behandle problemer med prostata.

Ifølge forskerne er det velkendt, at midlerne finasterid og dutasterid begge er såkaldte 5-α-reduktasehæmmere, hvilket gør dem effektive til at få hårsækkene til at producere hår.

Læs mere på Videnskab.dk: Kvindeligt hårtab - hvad du skal og bør gøre

Når forskerne alene rangerer behandlingerne efter, hvor effektive de er mod hårtab i forhold til den mængde, der indtages/påføres, rangeres midlerne som følger:

Dutasterid (0,5 mg indtaget gennem munden)

Finasterid, (5 mg indtaget gennem munden)

Minoxidil (1 mg i form af creme, der påføres huden)

Minoxidil (0,25 indtaget gennem munden)

Man skal dog være opmærksom på, påpeger studiet, at der også er en række negative bivirkninger forbundet med finasterid, herunder erektil dysfunktion (impotens) og depression. Det menes, at dutasterid kan sætte gang i samme negative bivirkninger, skriver Videnskab.dk.

Også minoxidil er forbundet med en række alvorlige bivirkninger, såsom hjerteproblemer.

Forskerne understreger i det hele taget, at der er mange ubekendte forbundet med deres rangering og med behandlinger mod hårtab generelt.

Der er fortsat begrænset forskning på området, og bivirkninger af de testede produkter er kan således være flere og mere alvorlige, end det er kendt på nuværende tidspunkt.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Vesten har alt for længe misforstået islamismen

Fremtidens evolution: Vil mennesket blive mere avanceret de næste 10.000 år?

Dør man øjeblikkeligt ved halshugning?