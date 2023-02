Forskere: Disse personer kan have sværere ved at optage d-vitamin

Ved at undersøge blodprøver fra mere end 16.000 mennesker har forskere opdaget, at én særlig faktor kan bremse effekten af d-vitamin

Det aktiverer fronttropperne i dit immunforsvar, regulerer indholdet af calcium i dit blod og holder dine knogler og tænder sunde.

D-vitamin er et lille anonymt molekyle, som spiller en kæmpe rolle for flere vitale funktioner i din krop, og derfor kan manglen på det fedtopløselige vitamin også få store konsekvenser for din sundhed.

Nu viser en undersøgelse fra det næststørste universitetshospital på Harvard Medical School, at en særlig tilstand kan gøre det sværere at optage det vigtige molekyle.

Læs også: Så ofte skal du vaske dit sengetøj

Undersøgelsen er udgivet af forskere fra Brigham and Women’s Hospital, som genbesøgte tallene fra et af de største og længstvarende undersøgelser, der nogensinde er lavet i forhold til d-vitamin: Den såkaldte VITAL-undersøgelse fra USA.

Annonce:

Her overvågede forskere 26.000 amerikanske mænd og kvinder i alderen over 50 år, der blev sat til at spise et dagligt tilskud af d-vitamin i en periode på fem år for at undersøge, om tilskuddet kunne reducere risikoen for at udvikle fx kræft, hjertesygdomme eller blodpropper. Ingen af deltagerne havde kræft eller hjertesygdomme, før forsøget begyndte.

Læs også: Forskere afslører mulig årsag: Derfor falder vores kropstemperatur

De oprindelige tal afslørede, at der så ud til at være forskellige sundhedseffekter ved at spise d-vitamin, men kun for personer med et BMI på under 25 - altså personer som ikke var overvægtige.

Derfor besluttede forskerne fra Brigham and Womens' hospital for at kigge nærmere på en særlig undergruppe på 16.000 deltagere, som afleverede blodprøver før forsøgets begyndelse og to år inde i forsøget.

I blodprøverne ledte de både efter det totale niveau af d-vitamin i blodet, men også efter små såkaldte biomarkører, der sladrer om optagelsen af vitaminet, fx mængden af calcium og et hormon kaldet parathyroid.

Annonce:

Her opdagede de, at tilskud af d-vitamin så ud til at øge mængden af de biomarkører, som hænger sammen med optagelsen af d-vitamin - uanset vægt. Men at optagelsen så ud til at være langt mindre hos deltagere med et højt BMI.

- Vi observerede slående forskelle efter to år, hvilket indikerer en sløvere respons på D-vitamintilskud med et højere BMI, oplyser Deirdre Tobias, som er assisterende professor ved Harvard School of Public Health og en af forskerne bag undersøgelsen i en pressemeddelelse.

Resultaterne afslører, at der kan være langt flere nuancer til historien om det lille vigtige vitamin, end vi tidligere troede. Det forklarer Joann E. Manson, som også er forsker bag undersøgelsen.

- Den her undersøgelse kaster lys over, hvorfor vi ser en 30-40 procents reduktion i kræft-dødsfald, autoimmune sygdomme og andet hos dem med lavere BMI, som tager et tilskud af d-vitamin, men færre fordele hos dem med et højt BMI, oplyser forskeren, som forklarer, at vi dermed måske også kan drage fordel af en mere skræddersyet, personlig dosering af d-vitamin i fremtiden.

Annonce:

Forskerne oplyser intet om, hvad doseringen af d-vitamin til overvægtige bør være.



Mere viden: Kræftlægen: Sådan lever jeg selv

--------- SPLIT ELEMENT ---------