Forskere dyrker menneske-neandertal-minihjerner

Forskere har skabt mini-hjerner på størrelse med sesamfrø i petriskåle ud fra et gen-mix fra neandertalere og mennesker.

De små hjerner åbne nye døre på vejen til at forstå, hvordan vi mennesker udviklede os til de komplekse skabninger, vi er. Det skriver Nature ifølge Videnskab.dk.

Inden du gisper ved den skræmmende tanke hjerner i petriskåle, kan du roligt sænke pulsen: Hjernerne var kun kortvarigt levende og uden bevidsthed.

Den viden, vi i dag har om neandertalernes hjerner, kommer fra studier af deres kranier. Hjernevæv bliver nemlig ikke særlig godt bevaret under naturlige forhold.

Så forskerne fra University of California har tænkt kreativt.

Læs mere på Videnskab.dk: Disse tre steder i Jylland kan vi lede efter levn fra neandertalere

Forskerne sammenlignede et bibliotek af menneskegenomer med et næsten komplet genom fra to neandertalere og en enkelt denisova – endnu en uddød art i menneskeslægten.

De fandt frem til 61 gener, som hos moderne mennesker konsistent optræder i andre varianter end i de to forhistoriske menneskearter.

Blandt disse genvarianter var NOVA1, som er involveret i at danne hjernens forbindelser.

Forskerne genmanipulerede menneske-stamceller, så de fik neandertal-varianten af NOVA1. Af dem blev der dyrket minihjerner.

Der blev også dyrket 'normale' mini-menneskehjerner i San Diego-laboratoriet ved University of California.

Læs mere på Videnskab.dk: 40.000 år gammelt ulvehoved med hjernen intakt fundet i Sibirien

Og forskellen på de to mini-hjerner var tydelig med det samme, siger Alysson Mutri, hjerneforsker ved UCSD og leder af studiet, til Nature, ifølge Videnskab.dk.

De ‘rene’ menneskehjerner havde glatte og fine overflader, mens neandertal-hybriderne var grovere. Det skyldes, at cellerne vokser forskelligt i hjernerne, mener forskerne ifølge Nature.

Men ikke alle er enige i den antagelse. Wolfgang Enard, evolutionær genforsker ved Ludwig Maximilian University i München, tror, at den bølgede hjerneform skyldes, at forskerne har fjernet et vigtigt protein fra hybridhjernen for at få den til at minde om en neandertal-hjerne.

'Det er ligesom klodsmajor (et spil med byggekloder, red.). Hvis du fjerner en aminosyre, så fungerer hjernen ikke,' siger han til Nature ifølge Videnskab.dk.

Studiet er udgivet i det prestigefyldte tidsskrift Science.

Andre artikler på Videnskab.dk

Kinas fejlslåede eksperiment viser, at vi ikke er klar til genmanipulation af menneskefostre

Hvor kom neandertalerne fra?

Forskere genskaber gådefuldt fortidsmenneske med DNA fra fingerknogle-fossil