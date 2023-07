Forskere: Elefanter i zoo elsker besøg

En ny undersøgelse peger på, at elefanter og kakaduer godt kan lide at få besøg i de zoologiske haver

Det kan godt være, at du er skeptisk overfor dyr i fangenskab, og at du i det hele taget synes, det er irriterende, at din familie konstant inviterer dig i Zoo en lørdag formiddag.

Men nu viser et studie foretaget af eksperter på området, at nogle dyr i zoologiske haver faktisk lader til at trives bedst med publikum på.

Det skriver Nottingham Trent University i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Et hold af forskere i dyreadfærd satte sig for at undersøge mere end 250 dyrearter i zoologiske haver, for at finde ud af hvordan de påvirkes, og om deres adfærd ændres, når de får besøg.

Et af de dyr, der skilte sig ud i deres undersøgelse, var elefanten.

I studiet viste det sig, at elefantens adfærd ændrede sig til det bedre; dens sociale aktivitet omkring andre dyr blev forbedret, og dens ‘gentagne handlinger’, der indikerer kedsomhed, faldt markant, når den blev fodret af dyrepasserne med tilhørende publikum.

- Nogle dyrearter er født og opvokset i en zoologisk have, så mange er simpelthen blevet vant til menneskelig tilstedeværelse, udtaler Samantha Ward, ph.d. og dyrevelfærdsforsker ved Nottingham Trent University, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Kakaduens (Cacatua galerita) sociale adfærd steg også, formentlig fordi de besøgende stimulerede den.

- Stimulien fra de besøgende kan variere meget i forhold til dyrets adfærd – lydene fra mennesker og den måde, de interagerer med dyrene på. Vi har fundet ud af, at nogle dyr klarer det bedre end andre, siger Ward endvidere i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Undersøgelsen bestod af 56 procent pattedyr og 28 procent fugle. Derudover undersøgte forskerne padder, krybdyr og fisk.

Pingviner, jaguarer og isbjørne var blandt de øvrige dyr, der udviste positiv respons på besøgende.

- Det var forfriskende at se, at både elefanter og fugle (kakaduen, red.) reducerede deres gentagelser og blev mere sociale ved menneskelig tilstedeværelse, også selvom der ikke var vilde udslag i adfærden for de resterende dyr. Det kan betyde, at dyrevelfærden er ved at blive bedre, også hos de dyr, der bor i zoologiske haver, siger Ellen Williams, ph.d. og dyrevelfærdsforsker ved Harper Adams Universitet og forfatter til studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Tidligere har et andet studie fra 2022 vist, at indelukkede pattedyr var mere dovne og ensomme, tenderede til at udøve flere seksuelle og dominerende handlinger og spiste mindre, mens de zoologiske haver var lukkede grundet corona, ifølge Nottingham Trent University.

