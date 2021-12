Forskere får grise til at optage ilt gennem endetarmen

List ilt gennem endetarmen på en gris, og man kan give dem en alternative måde at trække vejret på.

Først var det et japansk studie, og nu har forskere ved University of Nebraska Medical Center i USA udøvet samme eksperiment

I det nye amerikanske studie, der endnu ikke er fagfællebedømt, har forskerne bag sendt bittesmå oxygen-bobler ind gennem endetarmen på grise, der havde nedsat lungefunktion efter at være blevet udsat for røg.

Og her viser det sig angiveligt, at man var i stand til at genoprette grisenes iltniveau betydeligt.

Det skriver New Scientist, ifølge Videnskab.dk

12 test-grise, der alle vejede mellem 40 og 50 kilogram, blev anvendt til studiet. Grisene blev udsat for røg, og efter to dage var iltniveauet i deres blod i gennemsnit faldet med 66 procent.

Forskerne var efterfølgende i stand til at genoprette iltmætningen i blodet ved at foretage en indsprøjtning af små fedtbobler fyldt med oxygen, og for seks af grisene steg iltniveauet med 81 procent efter 150 minutter.

Det skyldes ifølge studiet, at oxygen-boblerne øger overfladearealet og gør det muligt at få meget mere ilt optaget gennem tyktarmen og ind i blodbanerne i grisenes tarme, skriver New Scientist.

Det er til dels samme mekanisme, der gør sig gældende, når tarmen optager brint, kuldioxid og metan i gasform, som herefter transporteres gennem blodet og udåndes gennem lungerne.

Ifølge en af forskerne bag, Mark Borden, professor ved University of Colorado, Boulder, er håbet, at metoden en dag kan benyttes på mennesker, herunder patienter, der er ramt af et lavt iltniveau, som for eksempel Covid-19-patienter.

- Der er intet, der tyder på, at man ikke kan sende mikrobobler ind og ud af kroppen. Med leveringsmetoden kunne det i teorien blive en langvarig og vedvarende terapi for alvorligt skadede patienter. Vi har bare ikke testet det i så lange tidsperioder, siger Mark Borden ifølge New Scientist, skriver Videnskab.dk.

Forsøget skriver sig ind i rækken af flere, hvor forskere skaber alternative måder for grise at trække vejret på. Tidligere på året kom et japansk studie frem, hvor forskere ved Tokyo Medical and Dental University forsøgte sig med en flydende væske, der er i stand til at indeholde høje niveauer af ilt.

Begge studier giver endnu kun tidligere resultater om muligheden for iltoptagelse gennem armen, og yderligere forskning skal undersøge, om samme metode engang kan blive brugt på mennesker, skriver New Scientist ifølge Videnskab.dk.

