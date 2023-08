Forskere: Fem minutter giver dig koncentrationen tilbage

Du sidder der ved skrivebordet – måske netop tilbagevendt fra sommerferie, måske lurer den i horisonten – og din koncentrationsevne svigter dig groft.

Nu viser et nyt studie, at du, bare ved at give din hjerne fri i fem minutter, kan lede tankerne tilbage på arbejdet foran dig.

Det skriver University of Sydney i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I studiet, som netop er blevet udgivet i tidsskriftet Educational and Developmental Psychologist, afprøver forskerne bag forskellige tips og tricks, der florerer, for at få din dalende koncentrationsevne tilbage på arbejdssporet.

De fandt ud af, du ikke nødvendigvis har brug for en gåtur i naturen eller at se en video af bambustræer, der svajer i vinden, men kan nøjes med fem minutter, hvor du laver ingenting.

Men at ‘scrolle’ gennem sociale medier tæller ikke – du skal helst tage en pause fra skærmene.

- Du bliver nødt til at lave noget andet i fem minutter. Flyt dig fra din computer og andre skærme, lav et par vejrtrækningsøvelser, eller sid helt roligt og lad din hjerne tage et hvil fra opgaven, forklarer Paul Ginns, der er lektor i læringspsykologi ved University of Sydney og medforfatter til studiet, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

I studiet blev 72 studerendes koncentrationsevne først opbrugt gennem en svær og stresset hovedregningsopgave.

Herefter fortsatte én gruppe uden pause til kort undervisning i, hvordan man ganger tocifrede tal i hovedet (for eksempel 34×81), mens to andre grupper fik sig en velfortjent pause, inden undervisningen begyndte.

Én gruppe blev tvunget til at lave ingenting i fem minutter, mens en anden gruppe så en fem-minutters video af en førstehåndstur gennem en regnskov.

Resultatet blev, at de to grupper, der gav deres hjerne en fem minutters pause, præsterede bedre og havde en oplevelse af bedre koncentrationsevne, end den gruppe der fortsatte lige på og hårdt uden en pause imellem hovedregningen og undervisningen.

Koncentrationsevnen er vigtig – både for vores evne til at lære og løse problemer – men det er samtidig ikke en uudtømmelig kilde.

Den er begrænset og kan hurtigt fordufte, og derfor er det vigtigt at få den genopfyldt i løbet af dagen, hvis man skal blive ved med at være effektiv.

Der findes mange måder at tage pauser på, men formen er ligegyldig, forklarer Paul Ginns i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk:

- Uanset, hvilken metode der er din foretrukne, så giv din hjerne en total pause i bare fem minutter og se, hvordan din koncentrationsevne bliver bedre.

