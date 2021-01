Forskere finder 50 millioner år gammel insekt-penis

Et lille insekt-fossil på størrelse med et riskorn er blevet fundet i Colorado i USA.

Udover at fossilet er 50 millioner år gammelt, er fundet også særligt, da insektet er særdeles velbevaret.

Helt unikt er det, at insektets kønsdele er nemme at se, skriver University of Illinois i en nyhedsopdatering ifølge videnskab.dk, hvor du også kan se et diagram af fundet.

Det gør det muligt for forskerne at bestemme dyrets placering på et stamtræ, fortæller Sam Heads, der er palæontolog ved Illinois Natural History Survey, som har været med til at lede studiet med sin kollega Daniel Swanson.

- Man kan sjældent se så fine strukturer på kønsdele. Normalt kan vi kun se detaljer som disse hos arter, der fortsat er i live i dag, siger Daniel Swanson i nyhedsopdateringen fra University of Illinois ifølge Videnskab.dk.

Fossilet blev oprindelig opdaget i 2006 og er en del af en nyopdaget art af insekter med det drabelige navn ’assasin bugs’ – på dansk kendt som rovtæger.

Forskere har gennem tiden fundet 7.000 forskellige arter af rovtæger, men man har kun fundet omkring 50 fossiler, hvilket gør netop dette detaljerede fund endnu mere unikt.

Studiet er publiceret i tidsskriftet Palentology.

