Forskere finder 94 millioner år gammelt havmonster

I den amerikanske delstat Utah har forskere fundet resterne af en mosasaur, der er 94 millioner år gammel.

Fossilet af det havlevende krybdyr, der er beslægtet med slanger og øgler, er af den nyopdagede art Sarabosaurus dahli og den ældste mosasaur, man har fundet i Nordamerika.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk.

Ifølge Live Science var mosasaurer en gruppe marine krybdyr, der dominerede havene i kridttiden, som varede fra 145 til 66 millioner år siden.

Dengang var området, hvor delstaten Utah i dag ligger, en del af ‘the Western Interior Seaway’. Et hav, der strakte sig fra Den Mexicanske Golf til den nordlige polarcirkel, og som delte det moderne Nordamerika i to.

Mosasaurerne kunne blive helt op til 17 meter lange ifølge et studie fra 2014. Det nyopdagede fossil viser dog, at den kun var omkring 3 meter lang. Mosasauren var nemlig for 94 millioner år siden stadig i et tidligt udviklingsstadie.

De første dele af mosasauren i Utah blev fundet i 2012, hvorefter man kunne erklære den som en ny art.

Det nye studie er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Cretaceous Research.

