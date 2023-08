Forskere finder bizarre dyr ved undersøisk vulkan

Omkring vulkanske varmekilder i Stillehavet har en gruppe forskere fundet et blomstrende dyreliv både over og under havbundens overflade

Under en undersøisk vulkan i Stillehavet ud for Centralamerika har forskere fundet en skjult verden fyldt med mærkværdige skabninger.

I det unikke habitat cirka 2.500 meter under overfladen lever der forskellige ormearter, snegle og blæksprutter.

De er i stand til at trives, netop fordi de lever tæt på en vulkan, hvor hydrotermiske kilder tilfører ilt, mineraler og næring til økosystemet.

Det skriver Schmidt Ocean Institute i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Forskerne, der blandt andet er fra University of Vienna i Østrig, opdagede det skjulte økosystem, da de med den undersøiske robot ‘ROV SuBastian’ skrabede de øverste lag af havbunden væk.

Den undersøiske robot ‘ROV SuBastian’ er udstyret med en robotarm, som forskerne brugte til at skrabe på havbunden – og det viste sig at åbne en uopdaget verden. (Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute – CC BY-NC-SA 4.0)

På trods af de ekstremt høje temperaturer omkring kilderne findes der et væld af snegle, krabber, orme og bakterier, som lever af næring fra kilderne.

De 10-12 meter høje varmekilder har man kendt til i flere årtier, men det er første gang, at forskere har fået den idé at undersøge, hvad der lever under dem.

- Vores forståelse for dyreliv ved hydrotermiske dybhavskilder er blevet markant udvidet med den her opdagelse. Dyr både over og under overfladen lever af næring fra kilder under overfladen og ilt fra havvandet over, siger Monika Bright, der er økolog på University of Vienna, og som er en af forskerne bag opdagelsen, i pressemeddelelsen.

Især de såkaldte svovlorme (Riftia pachyptila), som du ser i toppen af artiklen, var interessante for forskerne.

Ormeynglen var nemlig stort set ikke til at finde over overfladen, og det underbygger en teori om, at de bruger varmekilderne til at transportere sig rundt til nye habitater.

Her ses en ål svømme forbi et tårn af svovlorme. (Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute – CC BY-NC-SA 4.0)

En blæksprutte (Vulcanoctopus hydrothermalis), der ligeledes er afhængig af varmekilder, svømmer forbi en mindre gruppe svovlorme og muslinger. (Foto: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute – CC BY-NC-SA 4.0)

Selvom forskerne gav svovlormene lidt ekstra opmærksomhed, stødte de også på mange andre besynderlige dyr på deres ekspedition.

Se selv i videoen herunder.

(Video: Schmidt Ocean)

