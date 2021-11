Forskere finder corona blandt hundredvis af hjorte i USA

Som vi har set det herhjemme i Danmark med mink, har coronavirus en evne til at overføre smitten fra dyr til mennesker og omvendt.

Den samme tendens viser sig nu i staten Iowa, USA, hvor dyret i centrum denne gang er en hvidhalet hjort (odocoileus virginianus).

Forskerne har set nærmere på prøver af lymfeknuder fra 283 hjorte - 151 fritlevende og 132 i fangenskab - i Iowa mellem april 2020 og januar 2021.

94 af de 283 havde covid-19, viser et såkaldt preprint-studie fra Penn State University, og forskerne fortæller, at smitten oprindeligt kom fra mennesker.

Det skriver The New York Times ifølge Videnskab.dk.

Et preprint-studie er udgivet, inden det er blevet peer reviewed. Det er dermed ikke kvalitetssikret af uafhængige forskere og skal derfor læses med ekstra forbehold.

Det er en stigende trend i videnskaben at udgive studier via såkaldte ’preprint-servere’, og det er der intet fordækt i. I dette tilfælde har forskerne ønsket at lave en hurtig vidensdeling, da smitten kan udvikle sig hurtigt.

Fundet har overrasket forskerne Suresh Kuchipudi og Vivek Kapur fra Penn State University:

- Der er ingen grund til at tro, at det samme ikke også sker i andre stater, hvor der lever hjorte, siger Kapur til The New York Times, ifølge Videnskab.dk.

I Danmark besluttede man i november sidste år at aflive hele landets 17 millioner store bestand af mink, efter forskere havde fundet coronavirus blandt dem, og man var bekymret for, at virussen kunne mutere og blive farligere for mennesker.

Forskerne ved endnu ikke, hvordan covid-19 kan hoppe fra mennesker til hjorte, men i og med der lever 445.000 hvidhalede hjorte alene i Iowa (og 38 millioner i hele USA), er der mange muligheder for overførsler, skriver den amerikanske avis.

Det spekuleres nu i, om man skal udvikle en vaccine til hjortene, eller om man kan klare problemet ved at udvikle en booster-vaccine til mennesker, i tilfælde af at der sker en mutation.

