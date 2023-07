Forskere finder flere mystiske huller i dybhavet

For 20 år siden fandt et norsk forskningsskib rækker af huller på havbunden midt i Atlanterhavet. Nu har tyske forskere mærkeligt nok fundet det samme i Stillehavet

Et knap 20 år gammelt mysterie på havets bund blev for nylig vakt til live igen. Det skriver Forskning.no i en artikel bragt på Videnskab.dk.

I 2004 sendte forskere om bord på det norske forskningsskib ‘G.O. Sars’ en ubemandet fjernstyret ubåd ned til havbunden midt i Atlanterhavet.

Her fandt de en række mystiske huller på havbunden, og sidenhen har ingen kunnet forklare, hvor hullerne kom fra.

Men knap 20 år efter stødte andre forskere på noget lignende. I 2022 fandt en tyskledet forskningsekspedition nemlig helt uventet lignende rækker af huller i Stillehavet.

Forskerne lagde også mærke til, at der var en horisontal tunnel – eller en slags passage – under hver af disse rækker med huller.

Læs mere på Videnskab.dk: Dybt under havets overflade nær Irland findes koralrev, der er høje som skyskrabere

- I de videoer og billeder, vi tog, optog vi næsten 100 forskellige dyrearter, der levede på stedet omkring 3.500 meter nede i dybet, fortæller Anne Helene Tandberg til Forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Hun forsker ved Universitetsmuseet i Bergen og var med på den tyske ekspedition i 2022.

- Så pludselig fik min kollega Angelika Brandt øje på et næsten hvidt dyr med et rosa skær. Det var et krebsdyr, en amfipod. Det kom ud af et af hullerne.

Med et særligt redskab lykkedes det forskerne at fange et krebsdyr mage til det, de havde set komme ud af hullet dybt i havet.

Dyret havde den rigtige størrelse i forhold til hullerne, og det har forfødder, der er specielt designet til at grave.

Læs mere på Videnskab.dk: Havets rumvæsen: Forskere er blevet klogere på en ny, vild art af ribbegobler

Anne Helene Tandberg og hendes kollegers hypotese er, at dyret graver en tunnel, som det kan opholde sig i.

Forskerne antager, at krebsdyret enten graver efter føde, eller at den måske laver et skjulested for sine unger.

Samtidig er Anne Helene Tandberg og hendes kolleger ret sikre på noget andet:

De har ikke fundet svar på, hvem der gravede de huller, de norske forskere fandt i Atlanten for knap 20 år siden.

- De hulrækker, de fandt nord for Azorerne, havde ikke en passage eller tunnel under sig. Så det kan ikke have været det samme dyr, der har lavet disse rækker af huller. Det må være noget andet, siger Anne Helene Tandberg til Forskning.no ifølge Videnskab.dk.

Så det 20 år gamle mysterie om hullerne i Atlanterhavets dyb er stadig ikke løst.

