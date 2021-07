Forskere finder krusninger fra dinosaurtidens dræberasteroide

For 66 millioner år siden tordnede en asteroide ned mod Jorden og landede på Yucatán-halvøen i Mexico, hvor den skabte, hvad vi i dag kender som Chicxulub-krateret.

Kollisionen var så voldsom, at den sandsynligvis har haft en stor andel i, at kridttiden sluttede, og dinosaurerne uddøde nogenlunde i samme tidsperiode.

Den idé bliver i hvert fald bakket op i et nyt studie, der viser, at asteroiden skabte så kraftig en tsunami, at forskerne nu har fundet kæmpe krusninger under Jorden i det nordlige Louisiana over 1000 kilometer fra åstedet.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se billeder af kæmpekrusningerne.

Krusningerne er dateret til netop at være 66 millioner år gamle, og de er fundet 1500 meter under et søområde i det nordlige Louisiana, der dengang lå under vand.

Krusningerne er samtidig op til 16 meter høje og i gennemsnit 600 meter brede, hvilket gør dem til 'de største krusninger, der er fundet på Jorden', skriver forskerne i studiet.

- Krusninger i den størrelse er et tegn på, at noget meget stort har forstyrret vandsøjlen (vandet fra overfladen til bund, red.). Det er endnu et bevis på, at Chicxulub-sammenstødet sluttede kridttiden, siger ledende forsker bag det nye studie Gary Kinsland, der er professor i geologi på University of Louisiana, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Forskerne fandt krusningerne, da en specialestuderende med seismiske værktøjer undersøgte undergrunden for råolie og faldt over de mærkelige mønstre på de seismiske billeder.

Den studerende afleverede billederne til Gary Kirkland, der så på dem og udbrød: 'OMG (forkortelse af oh my god, red.)', fortæller han til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Gary Kirkland kunne siden kortlægge, at krusningerne var skabt med direkte retning fra Chicxulub-krateret.

Grunden til, at de 66 millioner år gamle krusninger stadig kan ses 1.500 under havets overflade, skyldes at de er blevet holdt på plads af tunge lag skifer - en sedimentær sten, der består af mudder, ler og mineraler.

