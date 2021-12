Forskere finder langt om længe den hjernedel, som er forbundet med klitoris

Den ansvarlige hjernedel var lidt svær at finde til at begynde med

Videnskaben har længe været på bar bund, når det kommer til at kortlægge, hvilke dele af hjernen der er forbundet med kvinders kønsorganer.

Men nu har forskere for første gang lokaliseret den del af kvindehjernen, der er forbundet til klitoris - og angiveligt skulle den specifikke hjernedel være mere udviklet hos personer, der har mere sex.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Det nye studie bygger på en række tests, hvor 20 kvinder i alderen 18 til 45 blev udsat for stimulering af klitoris, mens der blev holdt øje med deres hjerneaktivitet ved hjælp af MRI-skanninger.

Det er den såkaldte somasentoriske cortex i hjernen, der er ansvarlig for at registrere og processere sanseindtryk i alle former - berøring, temperatur og smerte, som forskerne havde øje på.

Læs mere på Videnskab.dk: Orgasme: Størrelsen på klitoris kan måske afgøre, om du kommer

Bliver du rørt på fingeren, er der for eksempel en del af den somasentoriske hjernedel, der specifikt modtager sanseindtryk fra fingeren. På samme måde er der en del af cortex, der specifikt tager imod sanseindtryk fra foden - og så videre. Men indtil nu har det været ukendt, hvilket område der registrerer, når klitoris stimuleres, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Men ifølge forskerne har man nu fundet, at det ligger i nærheden af den del af den somasentoriske hjernedel, der repræsenterer hoften - ligesom tilfældet er med kønsorganet hos mænd.

Et af de mest opsigtsvækkende resultater af undersøgelsen er, at den pågældende hjerneregion var mere udviklet blandt forsøgspersoner, der oplyste, at de havde mere sex

- Vi fandt en sammenhæng mellem hyppigheden af genital samleje og tykkelsen af det kortlagte kønsfelt (i hjernen, red.). Jo mere sex, jo større region, fortæller professor i medicinsk psykologi ved Charite University Hospital i Berlin og medforfatter på studiet, Christine Heim, ifølge ScienceAlert. Det skriver Videnskab.dk.

Ifølge Christine Heim har det hidtil været »fuldstændig understuderet«, hvordan sammenhængen er mellem kvinders kønsorganer og hjernen. For mens man allerede i 2005 fandt ud af, hvilken del af hjernen hos mænd der registrerer stimulering af penis, har der ikke været samme gennembrud i forskningen hos kvinder.

Ifølge forskerne kan den nye viden hjælpe med at oplyse om terapeutiske interventioner efter seksuelle traumer, ligesom viden om den specifikke hjernedel hos kvinder bør inddrages, når man i fremtiden skal hjælpe mennesker med seksuel dysfunktion, lyder det i studiet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Penis: Sådan skal den se ud ifølge kvinder

Planet 9: Hvad ved vi om Solsystemets yderste, uopdagede planet?

Hvorfor skal julen helst være hvid?