Forskere finder 'superjord' i beboelig afstand fra sin sol

Astronomer publicerede for nyligt et studie i tidsskriftet Publications of the Astronomical Society of Japan, hvori de beskriver en nylig opdagelse af en exoplanet - altså en planet, der kredser om en sol, der ikke er vores egen.

Planeten, der befinder sig omkring 36,5 lysår væk, er i forhold til dens masse formentlig en stenplanet snarere end en gasplanet, og så befinder den sig i en afstand fra dens sol, der betyder, at den kan have vand.

På trods af, at den derfor befinder sig i den såkaldte ‘beboelige zone’ af sit solsystem, er det ifølge forskerne dog ikke sandsynligt, at den ligefrem er beboelig, men opdagelsen kan være vigtig for fremtidig søgen efter exoplaneter.

Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

For at finde ‘Ross 508 b’, som exoplaneten blev navngivet, brugte astronomerne en række forskellige metoder.

Den primære metode går ud på, at teleskoper som Kepler registrerer lys fra objekter, der er i kredsløb om en sol. Når der kommer små dyk i lysstyrken fra objektet, der stammer fra, at andre objekter bevæger sig imellem dem og teleskopet, kan de beregne dets masse.

Astronomerne kunne fastsætte, at Ross 508 b har fire gange så meget masse som Jorden, og at det tager den 10,75 dage at rejse en tur rundt om sin sol.

Sammenlignet med Jorden er den altså meget tættere på sin sol, men solen er en såkaldt rød dværg: Den er meget mindre og er ikke nær så kraftig som vores sol. Ross 508 b befinder sig derfor stadig i den beboelige zone.

Opdagelsen af Ross 508 b er stor, fordi astronomernes metode til at finde exoplaneten kan være med til at bestemme, om den har en atmosfære, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Hvis det er tilfældet, kan det ifølge astronomerne bag studiet hjælpe andre forskere med at bestemme, om andre og mere beboelige exoplaneter også har atmosfærer.

