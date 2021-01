Forskere forklarer sværme af tusindben i Japan

Hvert ottende efterår i Japan vrider tusindvis af tusindben sig op af skovmulden og bevæger sig over skinnerne, så togene må stoppe.

Nu har et 50 år langt projekt fundet en forklaring på det underlige fænomen, skriver mediet ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Forklaringen er simpelthen, at det tager hele otte år, fra et japansk tusindben bliver lagt som æg, til det er klar til at parre sig.

Dermed har tusindbenet Parafonteria laminata armigera sammen med cikaderne de længste, stadieinddelte livscyklusser, man kender til.

Studiets hovedforfatter, miljøforsker Keiko Niijima, har undersøgt jorden ved Yatsy-bjerget og Yanagisawa mellem en og fem gange om året stort set hvert år siden 1972 og frem til 2016.

Her undersøgte forskerne jordlag i først 0-5 centimeters dybde ved at vende jorden op på en plastikflade og møjsommeligt indsamle tusindben med en pincet.

Proceduren blev gentaget i 5-10, 10-15 og 15-20 centimeters dybde.

På den måde fandt forskerne frem til, at tusindbenene havde syv larvestadier i deres opvækst, at de hvert år er i hi om vinteren og modnes hen over sommeren - under jorden.

I det ottende år ser tusindbenene så dagens lys i september og oktober for at samle føde.

Om vinteren går de atter i hi for så at parre sig i det tidlige forår. Hunnerne lægger op mod 400-1000 æg, inden alle de voksne tusindben dør.

Og sådan starter endnu otte år for de japanske tusindben.

Tusindben-cyklussen er ikke synkroniseret på tværs af Japan.

Forskerne mener, at der er syv forskellige undergrupper af tusindben, der forstyrrer hver deres togstrækning med årelange intervaller. Og historiske kilder viser, at de i hvert fald har gjort det siden 1910.

Fundet kan pege i retning af, at der findes mange flere arter med ekstremt lange livscyklusser, som vi ikke kender til.

Måske fordi de gemmer sig i årevis under os.

