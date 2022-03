Forskere genskaber 93 millioner år gammel krokodilles sidste måltid

Baseret på rester af fossileret maveindhold og ved brug af avanceret billedteknologi har forskere bekræftet, at en i dag 93 millioner år gammel krokodille åd en ung dinosaur.

Der er tale om en krokodille af arten Confractosuchus sauroktonos, der menes at have målt mellem 2 og 2,5 meter fra snude til hale.

Det skriver den australske forskningsorganisation ANSTO i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Fossilerne fra krokodillen blev fundet i en stor, knust kampesten tilbage i 2010 af det australske museum Australian Age of Dinosaurs Museum i samarbejde med University of New England.

Nogle år senere foretog forskere ved universitetet en række skanninger af stenen.

I 2015 blev et instrument, kaldet Dingo, der bruger neutron-teknologi til at tage røntgenbilleder, således brugt til at danne 2 og 3-dimensionelle billeder af stenen og eventuelle overraskelser, den måtte gemme på.

Læs mere på Videnskab.dk: Kunne dinosaurerne have levet i dag, hvis asteroiden ikke havde ramt?

Joseph Bevitt, palæontolog og ekspert i røntgenbilleder ved ANSTO, forklarer i pressemeddelelsen, at han dengang spottede en knogle, der mindede lidt om en knogle fra en kylling, og straks vidste han, at der var tale om en dinosaur.

Herefter er der over en årrække foretaget yderligere skanninger, hvor forskerne også brugte en ny billedteknologi, der bruger såkaldt synkrotronstråling til at lave billeder med endnu højere opløsning.

- Resultaterne var fremragende til at give et helt billede af krokodillen og dens sidste måltid, en delvist fordøjet ung dinosaur, udtaler Joseph Bevitt i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

De store mængder af data og skanningerne blev derefter bearbejdet af forskerne bag, og ved hjælp af ny software kunne de rekonstruere krokodillen og dinosauren i 3D.

Ifølge pressemeddelelsen peger forskerne på, at krokodillen sandsynligvis omkom, da den blev fanget i en stor oversvømmelse og blev begravet.

Andre artikler på Videnskab.dk:

Kan Vladimir Putin blive henrettet for krigen i Ukraine?

Svampe på eksploderet atomreaktor i Tjernobyl 'elsker' radioaktivitet

Hvorfor bliver jeg ikke smittet med corona?