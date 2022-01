Forskere gør forbløffende fund

Forskerholdet ledte egentligt efter et nedsunket krigsskib, men fandt i stedet en blæksprutte på bunden af Filippinergraven i Stillehavet.

Blæksprutten, der er af Magnapinnidae-familien, blev filmet 6.200 under havoverfladen, hvilket dermed gjorde den til den dybest svømmende blæksprutte, der nogensinde er observeret.

Det skriver Live Science ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af en voksen blæksprutte fra samme slægt, men fra en separat ekspedition.

Det er 1.500 meter dybere end den tidligere rekordholder, der blev observeret 4.700 meter under havoverfladen i Stillehavet.

Læs mere på Videnskab.dk: Uhørt stor fisk hevet op fra dybhavet: 'Det er helt obskurt'

Den nye rekordholder blev observeret i marts 2021, da forskerholdet var på udkig efter det nedsunkne krigsskib USS Johnston, der sank i 1944 ved Slaget om Leyte Gulf under 2. verdenskrig.

Det gjorde de fra deres bemandede undervandsbåd, en DSV Limiting Factor, som var nede ved havbunden i fire timer.

Udover blæksprutten af Magnapinnidae-familien fik forskerne også optagelser af fire cirinna-blæksprutter (en otterarmet blæksprutte-underart uden blæk) ved samme dybde.

- Dette dyk viste, at flere typer af blæksprutter kan leve i den øvre del af de virkelig dybe oceangrave, siger Michael Vecchione, zoolog hos National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) i Washington D.C., USA., der en af forskerne bag, til Live Science ifølge Videnskab.dk.

Michael Vecchione mener, at fundet rejser nye spørgsmål. Nemlig hvordan det kan være, at blæksprutter fra Magnapinnidae-familien formår at leve fysiologisk på en dybde, der spænder fra 1.000 til 6.000 meter, hvor det atmosfæriske tryk kan være op til 600 gange større end ved havets overflade.

