Forskere gør monster-fund

Det, der egentlig skulle have været en undersøgelse af biodiversiteten i havet ud for det vestlige Australien, blev noget helt andet.

Her fandt et forskerhold nemlig en 'haj-kirkegård' med hundredvis af hajtænder, hvoriblandt efterladenskaber fra en forfader til kæmpehajen megalodon også kom til syne.

Det skriver ABC News, ifølge Videnskab.dk.

Forskere fra Australiens nationale forskningsorganisation CSIRO fik sig noget af en overraskelse, da de havde kastet fiskenet ud i havet for at undersøge biodiversiteten. Til at starte med var de endda skuffede over fiskenettenes indhold, indtil de fik kigget en anelse nærmere.

Det var især tænderne fra en forfader til den forhistoriske kæmpehaj megalodon, som uddøde for tre millioner år siden, der var bemærkelsesværdige.

Megalodon er den største haj, der nogensinde har svømmet rundt i havet. Den anslås at have været mellem 15 og 18 meter lang og var på dens levetidspunkt hajernes absolutte hersker.

Forskningens seneste bud på megalodons størrelse og udseende. (Illustration: Oliver E. Demuth/Nature)

Der blev fundet over 750 hajtænder, som havde ligget 5.486 meter under havets overflade. Fundet begejstrer også Glen Moore, der er museumsinspektør for fisk på det vestlige Australiens musuem:

- Jeg har aldrig set eller hørt noget lignende. Det er en unik mulighed for at have en næsten hel samling fra et enkelt sted, siger han til ABC News, ifølge Videnskab.dk.

Han peger på, at koncentrationen af hajtænder nok skyldes, at området var et meget lavt punkt på havbunden, så fossilerne med tiden er gledet derned.

Fundene kan blive en vigtig information om, hvordan dyrene engang har levet i havet.

