Forskere: Hård træning kan øge risikoen for blodpropper

Du skal muligvis skrue ned for den intensive træning, hvis du lider af åreforkalkning. Hvis det ikke er tilfældet, skal du omvendt sørge for at få pulsen højt op ofte

Det viser sig, at de advarsler, der normalt ledsager nye træningsprogrammer om at konsultere en læge, før man starter, er der af en god grund.



Den høje puls, der er forbundet med hård træning, kan nemlig være farlig for nogle mennesker.



Forskere fra Indian Institute of Technology Kharagpur har opdaget, at en højere puls i forbindelse med motion kan øge risikoen for blodpropper hos motionister med mildt til moderat tilstoppede halspulsårer.

Læs også: Laser-målinger har afsløret glemt Maya-by

Omvendt er hård træning nyttig til at opretholde en sund blodgennemstrømning for motionister med ingen eller let tilstoppede blodårer.

Annonce:

Resultaterne er væsentlige, fordi folk med åreforkalkning i halspulsåren ikke nødvendigvis ved, at de har sygdommen, da den ikke altid giver symptomer, før blokeringen er alvorlig.



Halspulsårerne er placeret på begge sider af halsen og sender blod op til ansigtets væv og hjernen.



Når fedt, kolesterol og andre partikler ophobes på halspulsårernes indre vægge, danner de tilsammen en plak, der forsnævrer arterien, såkaldt stenose.



Stenose begrænser blodtilførslen til hjernen, hvilket kan resultere i blodpropper. En øget hjertefrekvens hos raske mennesker hæver og stabiliserer blodets træk på arterievæggen, hvilket mindsker sandsynligheden for stenose.



Det kan dog være mindre nyttigt for mennesker med stenose.

Arkivfoto: Getty Creative

Annonce:

De indiske forskere brugte en computermodel til at simulere blodgennemstrømningen i halspulsårerne på tre stadier af stenose: ingen blokering, mild blokering og moderat blokering.



Derefter sammenlignede de resultaterne med effekten af en høj puls på 140 slag i minuttet og en hvilepuls på først 100 slag og dernæst 67 slag i minuttet.



For raske og lette tilfælde af åreforkalkning stimulerede en høj puls halspulsårens tilstand positivt.



Men resultaterne for den moderat blokerede halspulsåre var bekymrende.



- Intensiv træning har negative virkninger på motionister med moderate eller højere stenoseniveauer. Den høje puls kan få stenosen til at briste, og den ødelagte plak kan flyde til hjernen og dens blodforsyning og i sidste ende forårsage et slagtilfælde, siger Somnath Roy, der er lektor i computer- og datavidenskab ved IIT Kharagpur og medforfatter på undersøgelsen.

Arkivfoto: Getty Creative

Læs også: Din hjerne bliver stærkere med alderen

Selvom undersøgelsen involverede computermodeller og ikke dyr eller mennesker, understreger forskerne, at alle, der dyrker hård træning med høj puls, bør overveje at få tjekket halspulsårene regelmæssigt.



Desuden anbefaler de, at folk med moderate til svære blokeringer af halspulsårerne eller som har en historik med blodpropper bør følge et omhyggeligt ordineret træningsprogram.



Forskerne bemærker, at deres resultater kan bidrage til en forklaring på det stigende antal tilfælde af pludselige hjertestop hos motionister, der ellers ikke har haft symptomer forud for deres slagtilfælde.

Mere viden: Livsforlængende: Denne teknologi kan revolutionere din søvn