Forskere har for første gang observeret chimpanser slå gorillaer ihjel

Som dyreforsker kan det ikke altid være let at observere vilde dyr i den nådesløse natur uden at gribe ind.

Sådan må det have været for et forskerhold den 11. december 2019, da de observerede 27 chimpanser strejfe omkring i Loango National Park i afrikanske Gabon.

Forskerne blev vidne til en episode, hvor de som de første nogensinde kunne dokumentere, at chimpanser angreb gorillaer med døden til følge, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Klokken 12:26 stoppede chimpansen Freddy pludselig. Han blev stiv som et bræt og begyndte at brøle oprørt. Resten af chimpanseflokken begyndte også at brøle alarmeret. De havde fået øje på en mindre gorillaflok, der slappede af i en trækrone. Flokken bestod af en hangorilla, to voksne hunner bærende på små gorillaunger og en unggorilla.

Klokken 12:33 begyndte størstedelen af chimpanserne af klatre op i træerne omkring gorillaflokken. En af de voksne hanchimpanser, Chenge, klatrede op i gorillaernes træ og stoppede fem meter fra gorillaerne, som udstødte frygtsomme brøl. De to hungorillaer kravlede højere op i træet med deres unger.

Klokken 12:37 stak gorillafloklederen af, imens den ene hungorilla kravlede højere op i træet med sin unge. Den anden hun kravlede ned for at forsøge at stikke af med sin lille unge, skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

På jorden blev hungorillaen omringet af chimpanser, der brølede, skreg, slog ud efter hende og rystede med grene. De to voksne hanchimpanser Pandi og Thea truede hende med grene, mens hannen Gump hev hendes unge fra hende.

Klokken 12:51 observerede forskerne chimpanserne holde en død gorillaunge.

Gorillaer og chimpanser plejer ellers at være gode til at leve side om side, men for første gang har forskere observeret krigslignende situationer opstå mellem to abe-grupper.

Forskerne har nu lavet et studie om deres ubehagelige fund. Det er udgivet i tidsskriftet Scientific Reports.

Ved begge voldelige sammenstød har chimpanserne været aggressoren og i klart overtal. Den første registrerede krigsagtige handling skete i februar 2019. Fem gorillaer, en han, tre voksne hunner og en lille unge, blev angrebet af 18 chimpanser. Kampen varede 52 minutter.

I det andet observerede tilfælde i december samme år angreb de førnævnte 27 chimpanser - hvoraf nogle var involverede i første angreb - syv gorillaer. Denne gang varede kampen 79 minutter.

I begge tilfælde lykkedes det chimpanserne at slå en unge ihjel. Anden gang spiste de den, skriver ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Selvom det er første gang, forskere observerer og beskriver sådanne voldelige sammenstød mellem de to abearter, betyder det ikke nødvendigvis, at chimpanser og gorillaer ikke tidligere er tørnet sammen før, uden at mennesker har kendt til det.

Men det interessante for forskerne nu især er at finde ud af, hvad der forårsager chimpansernes aggressive adfærd.

- Det kan være, at delingen af føderessourcerne mellem chimpanser, gorillaer og skovelefanter i Loango National Park resulterer i øget konkurrence og indimellem i dødelige interaktioner mellem de to store abearter, siger abe-forsker Tobias Deschner fra Max Planck Instituttet i Tyskland til ScienceAlert, ifølge Videnskab.dk.

Det er da også den tid på året, hvor andelen af frugt i området er relativt lav, men lad os håbe, at chimpanserne finder noget andet end gorillaunger at spise næste år.

